ARIES (21 marzo – 20 abril).

Jornada delicada en todo lo relacionado con el trabajo. Hoy no tienes que ir a la oficina, pero no vas a poder desmarcarte del trabajo en casa. Tu familia se queja de que no les dedicas suficiente tiempo y tus padres quieren que les visites más a menudo los fines de semana.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Jornada dedicada las compras y a los arreglos de casa. El bricolaje no es tu fuerte, pero hoy estás muy imaginativo y con los artículos más inauditos solucionarás grandes problemas domésticos. El color violeta te favorece hoy a tu rostro.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Jugarás a ser el pequeño de la casa, el que recibe todos los mimos y queda exento de toda responsabilidad en las tareas del hogar. Te gustará que te cuiden, que cuenten contigo para todo y que estén pendientes de todos tus movimientos. Buen momento para recuperar amistades.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Buscarás espacio para compartirlo con la persona amada, ya que tus relaciones afectivas atraviesan por un período muy bueno. Posiblemente te plantees un paso más allá en cuanto al compromiso, pero deberás elegir bien el momento de plantearlo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Te levantas con un espíritu sosegado y a la vez algo flotante, algo que tienes que expresar en la forma de vestirte. Busca algo de tiempo para leer y sobre todo para escribir,…tienes un poco olvidada tu faceta artística.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tienes la cabeza llena de ideas sobre tu futuro que conviene que expreses de alguna manera. Si no lo hacer, te cansarás mucho dándoles vueltas para colocarlas una y otra vez. Esta afluencia de nuevos proyectos tiene mucho que ver con una situación que viviste ayer y que hizo cambiar algunas de tus preferencias.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Día para la reflexión. Vivirás una jornada en la que te plantearás cómo quieres definir definitivamente tu vida, porque conocerás la noticia de un embarazo o algún amigo o familiar que te dará hará ver que el tiempo no pasa en balde.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

No olvides las fechas claves de tu relación ni las de tu familia, porque puede llegar un día en que te sientas solo en tu cumpleaños. Hazte con una agenda y remarca en ella cumpleaños, aniversarios y demás fechas que tu memoria no guarda.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Podrías perder la noción del tiempo inmerso en una actividad que te apasiona. La llegada del fin de semana pasa desapercibida por tu vida, centrado como estás en la elaboración de algo grande, te da igual que sea un día que otro. Buen estado de salud en general.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tu imagen puede ser importante en el día de hoy, así que cuídala. No desperdiciarás el tiempo eligiendo la ropa y esmerándote en tu cara o cabello; después, lo agradecerás. Buen momento para practicar deporte y arriesgarte en él prudentemente.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Mantén el nivel actual de rendimiento e ilusión y será suficiente para que los éxitos te lleguen antes de lo que piensas. En cuanto a la salud, las piernas o los pies serán tu punto débil, debes descansar un poco más y tal vez perder algo de peso.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Te constará un poco relajarte y conciliar el sueño. Sin embargo, te sentirás fuerte y descansado a la hora de levantarte, como si hubieras dormido durante días. Ese exceso de actividad se refleja en las ganas de comer.