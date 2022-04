El defensor central, en su primera conferencia de prensa como futbolista profesional, comentó que en el norte quieren hacerse fuertes, saldar una deuda que tiene como visitantes y así regresar a Rancagua con los tres puntos.

En ese sentido, manifestó que en el estadio Calvo y Bascuñán, “queremos demostrar nuestro juego y traernos los tres puntos”.

Es más, dijo que es probable que el desgaste que tuvo Antofagasta frente a Atlético Goianiense por la Copa Sudamericana pueda no pasarle cuenta al rival. “Hay muchos jugadores que pueden jugar dos partidos en la semana y no se les nota. Son un equipo dinámico, que ataca mucho por las bandas y son fuertes”.

Así también, señaló que el momento que vive el equipo con la posibilidad de alcanzar la cima de la tabla, “lo tomamos con calma, es una bonita oportunidad el estar peleando los primeros lugares. Es lindo estar arriba y el grupo lo siente así”, más cuando después del CDA viene el cruce con otro de los líderes. “Después con Unión va a ser un partido duro e intenso, pero todo va a depender de la entrega que pongamos en Antofagasta”, agregó.

Finalmente, respecto a sus actuaciones, donde se nota mucho más maduro en el campo de juego, afirmó que “mi desempaño va de la mano del equipo, me han acogido súper bien, trabajamos todos por el mismo objetivo. Estoy más tranquilo, he aprendido harto y el equipo te hace sentir así” y que, para dicha consolidación, hay un compañero que ha sido un pilar. “Fausto Grillo ha sido importante, concentramos desde que llegó al club. Hay varios jugadores que me han aportado a mi carrera, como Albert el año pasado”, cerró.