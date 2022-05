Por: Ricardo Obando.

Lo del sábado en Antofagasta, sin duda que cuesta entenderlo. El fútbol es así, dice el más popular de las frases de este deporte, pero de que O’Higgins desaprovechó una inmejorable ocasión para romper la mala racha frente a Antofagasta y, a la vez, escalar a la cima de la tabla de posiciones, lo hizo.

Pese a sostener el arco en cero por más de 80 minutos, y generarse una que otra ocasión de gol que no concretó, especialmente aquellas donde Facundo Castro fue protagonista, un error de un defensor acabó con el proyecto de partido que tanto cita el DT Mariano Soso en la previa de los juegos.

En el lance, siempre el cuadro celeste salió bien parado al momento de ser atacado. Eso, como está dicho, hasta bien entrado el lance. Por momentos el dueño de casa apretó y enredó con sus balonazos, pero tras la infantil expulsión de Diego Carrasco -por agresión- todo cambió.

Después de eso, el impulso que tomó Antofagasta fue tal, que metió a los rancagüinos en terreno propio, lo ahogó en la salida, hasta encontrar el gol de la victoria en los 83’ con un cabezazo de Andrés Souper que, por su reacción, Alexis Martín Arias creyó pensar que se iba fuera del pórtico.

Luego, y ya con las cartas más que echadas, O’Higgins no pudo ni siquiera arrimarse con cierto grado de peligro sobre el arco de Ignacio González que, como ya está siendo tradición, termina con su arco invicto contra el “Capo”.

Esta derrota, que no permitió dar el salto a la cima del torneo, le amargó el cumpleaños a Soso, pero también revivió a aquellos que, de vez en cuando, se acuerdan del nazareno. Sí, ese mismo que hace milagros para revivir a sus rivales.

La experiencia que no tuvo

Diego Carrasco entró al campo de juego en los 74’. La idea de su entrada en acción era refrescar la banda izquierda, por el desgaste que había tenido Ronald Guzmán tapando la salida del rival.

En el papel la idea era interesante, pero el plan no salió como se esperaba.

A la primera jugada con participación de “Experiencia”, Carrasco fue expulsado. ¡A los 45 segundos de haber ingresado!

Una torpeza, una niñería. No supo reaccionar y agredió a un defensor local. Para Julio Bascuñan, tipo que prácticamente no duda al momento de pitar, la tarjeta roja no se hizo esperar.

Ficha del Partido

Antofagasta (1): Ignacio González; Byron Nieto, Andrés Robles, Leandro Vega, Salvador Cordero; Federico Bravo (76’, Diego Orellana), Maykol Sánchez (55’, Gary Tello), Marco Collao (66’, Adrián Cuadra); Jason Flores (76’, Andrés Souper), Manuel López, Brayan Hurtado (55’, Iván Ledezma). DT: Diego Reveco.

O’Higgins (0): Alexis Martín; Fabián Hormazabal, Moisés González, Fausto Grillo, Ronald Guzmán (73’, Diego Carrasco); Cristóbal Castillo (84’, Francisco Arancibia), Pedro Pablo Hernández, Gastón Lodico (76’, Antonio Díaz), Sebastián Ubilla (73’, Matías Marín); Facundo Castro, Carlos Muñoz. DT: Mariano Soso.

Árbitros: Julio Bascuñán, Claudio Urrutia, Leslie Vasquez, Héctor Jona.

VAR: Rodrigo Carvajal, Alejandro Molina.

Amonestados: López, Tello, Cuadra (ANT); Hormazabal, Muñoz (OHI).

Expulsado: 75’, Diego Carrasco (OHI).

Goles: 1-0, 83’, Souper.