La parroquia Santa Gemita sufrió graves daños tras el terremoto de 2010, lo que significó demoler el templo. Desde ese momento, la comunidad parroquial comenzó a trabajar para volver a construir el lugar.

Lo primero era organizarse para realizar actividades para la recolección de recursos que les permitan reconstruir su templo, cuyo costo es aproximadamente de 600 millones de pesos.

Así, con una inmensidad de beneficios, entre rifas, bonos de cooperación, platos únicos, bingos, 18 parroquiales, venta de pan amasado, sopaipillas rosquitas, empanadas y un sinfín de productos, poco a poco la comunidad ha ido recaudando peso a peso destinado en totalidad a la reconstrucción del templo.

“El arquitecto leyó la historia de Santa Gemita y por medio de ella se inspiró para hacer este diseño. El día en que finalicemos las obras, esta parroquia va a ser muy sencilla, acogedora y muy elegante, pero para ese día nos falta mucho aún”, expone el padre Ángel Fuentes.

En este punto el sacerdote detalló que en el lugar en que se erige el templo para la comunidad “está volcado a recoger una identidad propia como es la vida de Santa Gemita. Con un concepto austero casi franciscano, para lo cual se definen tres partes como son el Atrio que será la instancia previa que mostrará la vida y pasión de Santa Gemita, sus virtudes su amor por Jesús. Se pretende que a través de murales, pinturas, etc. se muestre quien fue Santa Gemita. Además al estar al inicio, ella quien invita a participar del encuentro con Dios”.

Agrega que la nave del templo, “será el corazón, el interior sagrado donde la comunidad se presenta al Señor interior protegido por el manto que cobija a sus fieles para estar en atención hacia el lugar más sagrado el presbiterio; por último el altar representará lo sagrado a Dios”, indica el Padre Ángel Fuentes.

UNA COMPROMETIDA COMUNIDAD

En abril del año 2021 llegó el sacerdote a comandar la parroquia Santa Gemita en la capital regional y desde ese entonces ha visto cómo la comunidad se esmera por contar con un nuevo templo que los acoja “Acá la gente comenzó a trabajar por su parroquia el mismo año del terremoto haciendo beneficios para poner de pie la parroquia de la Santa Gemita. La comunidad siempre ha apoyado todas las actividades en beneficio a la parroquia y eso me motiva para continuar por ese camino”, dice el padre Ángel.

Un arduo camino es el que emprendió esta comunidad hace 12 años, al ver echar por tierra su antigua iglesia de adobe, que no es patrimonio nacional por lo que sólo el esfuerzo de sus fieles poco a poco ha levantado la estructura de lo que será el nuevo templo, explica el sacerdote “Todo lo que es patrimonio, el Estado se encarga de eso, pero esta parroquia no entra en esa cláusula; así que lo que hay construido hasta ahora, es producto del trabajo de la comunidad que no ha parado de trabajar”, enfatizó.

El sacerdote remarca el esfuerzo de su comunidad, exponiendo que “Acá hay pocos recursos de la comunidad, estamos insertos en medio de varias poblaciones, he recibido pequeños aportes en las cajitas de cuaresma, en las ofrendas, la comunidad da lo que puede, no son sectores acomodados, pero no nos alcanza para terminar los trabajos. Todo lo que hay hasta ahora es lo que la gente ha construido con su esfuerzo”, indica el padre Fuentes.

Es por esto que hace un llamado a quienes quieran sumarse a esta obra a contactarse con la parroquia que espera de su aporte “Le pediría a las empresas que vengan a ver si nos pueden ayudar con material para avanzar en esta construcción. Ya llega el tiempo de frío y nos falta mucho para terminar. Si vienen algunas empresas si se pudieran comprometer a hacernos algún aporte en materiales, en cosas concretas para que vean que su material está instalada y se está ocupando. Nos faltan puertas, cerámica, iluminación, vidrios, marcos, ventanas, material para cerrar, para aislar, nos falta mucho, todo es bienvenido acá. Tenemos el esqueleto de la estructura y ahí estamos”.

El cura párroco informó que actualmente están trabajando en la venta de bonos de cooperación para la construcción del templo que tiene un valor de $2.000 que cuenta con 25 interesantes premios. Para quienes quieran cooperar, pueden llamar al sacerdote al celular +56 9 7873396 o dirigirse a la parroquia ubicada en calle Santa Gemita #290, Población San Luis de Rancagua.