Un momento de reflexión y encuentro fue el que se vivió en la Misa Conmemorativa realizada la semana pasada en la Catedral de Rancagua, en memoria de Juan Antonio Álvarez (Q.E.P.D), presidente del Directorio de ME Elecmetal, quien falleció el pasado martes 19 de abril.

La Eucaristía fue presidida por el Obispo de la Diócesis de Rancagua, Mons. Guillermo Vera, quien recordó al connotado empresario nacional, como una persona que inspiró su trabajo y vocación en el respeto a dignidad de las personas, principal valor y sello de ME Elecmetal, aprovechando sus dones para construir comunidad y ayudar a quienes más lo necesitan.

Juan Antonio Álvarez trabajó en distintos rubros con una contundente trayectoria empresarial, donde siempre fue reconocido por su liderazgo, esfuerzo y perseverancia, la cual seguirá inspirando a todos quienes forman parte de la familia ME Elecmetal, muchos de los cuales estuvieron presentes en la ceremonia religiosa, encabezados por José Pablo Domínguez, Gerente Gereneral ME Elecmetal Sudamérica; y Rodrigo Ogalde, Gerente Gestión de Personas ME Elecmetal Sudamérica.