Por: Gisella Abarca.

Este martes era un día especialmente esperado para los vecinos de la Avenida Hernán Ciudad que aguardaban con ansias la reunión en que la Comisión de Infraestructura del CORE, citaría a todos los actores involucrados y de cara a la ciudadanía explicar con transparencia los alcances reales del proyecto “Diseño Mejoramiento Eje Vial Avda. Hernán Ciudad”, en Rancagua en una reunión que se llevaría a cabo este martes 3 de mayo, a las 16:00 horas. No obstante, esa cita fue cancelada.

Según explica el presidente de la comisión de infraestructura, CORE Edison Toro “cancelamos la reunión porque mañana (martes) el Gobernador no puede estar. Nos vamos a juntar en el Consejo para ver los detalles con el MOP y otra gente; y una vez que los demás Consejeros de la comisión estén claro con la situación, lo vamos a agendar con el Gobernador para que tengamos todos los antecedentes y conversar con la comunidad y que estén todos los actores MOP, Gobernador, nosotros (CORES). Lo ideal es que el Gobernador esté presente, pero la reunión la vamos a hacer sí o sí”, aseguró el CORE presidente de la instancia.

Recordemos que fue el core por Rancagua Mauricio Valderrama que en el último pleno del Consejo Regional solicitó esta reunión, con el objetivo de que los vecinos conozcan la globalidad del proyecto y aclarar dudas con los organismos involucrados, especialmente el Serviu

En esa ocasión en su calidad de presidente del Consejo Regional, el gobernador Pablo Silva, manifestó que “era un tema que tenía muy presente, es un tema que queremos sacar judicialmente”. Recordó que este proyecto hace 5 años estaba casi igual, y que se logró paralizar cuando el fue intendente, pero que posteriormente llegó una nueva administración y dijo que el proyecto era de su interés por lo que se “saco del cajón” y ahora está terminando el diseño. Aseguró que era necesario terminar con este tema de raíz y no depender de la autoridad de turno, que vaya congelando el tema y que no sea que una autoridad posterior lo descongele. En este sentido aseveró en el pleno del Consejo que era necesario que el diseño se terminara para poder judicializarlo. “Yo no estoy dispuesto a dar ninguna facilidad, voy a estar al lado de los vecinos para que no se construya este proyecto”, aseguró el gobernador ante el pleno del Consejo Regional.

Sin embargo, se mostró partidario de primero realizar una reunión del Consejo con las autoridades pertinentes para conocer el proyecto. “Ni yo conozco el actual diseño”, manifestó, para posteriormente reunirse con los vecinos.

“ES UNA FALTA DE RESPETO”

Para la vocera y miembro del cuadrante centro oriente de Rancagua y del comité de defensa Avenida Hernán Ciudad, Patricia Escobar el suspender la reunión “es una falta de respeto”, subrayó al dar a conocer que ya contaban con todos los vecinos citados para este martes, fecha en la que sería la cita aclaratoria.

“Tenemos todo avisado, a todos los vecinos que se coordinaron para estar, hay muchos que trabajan en Santiago, los que están siendo expropiados, los que trabajan fuera de Rancagua, toda la gente estaba invitada e iban a participar, entonces encuentro que a última hora la suspenden y ni siquiera por un medio oficial, porque nadie nos ha dicho nada oficial”, dijo Escobar.

De este modo, sin saber razones respecto a la cancelación de la cita, la representante de los vecinos agrega “No sabemos si la reunión se va a suspender definitivamente, o va a haber otra fecha, dicen una cosa, dicen otra, ya parece chiste”, remató molesta la vocera del comité de defensa Avenida Hernán Ciudad.

Cabe destacar que el Consejero Regional, Mauricio Valderrama solicitó en mociones ante el pleno del Consejo Regional que la Comisión de Infraestructura presidida por el consejero Edison Toro sesionara con total trasparencia para conocer los alcances reales del proyecto en esta reunión que estaba fijada para la jornada de hoy en el colegio El Pilar en Rancagua, donde estaban citados todos los actores involucrados a fin de dar respuesta a las inquietudes de los vecinos y saber las posiciones de cada quien en este tema sensible que afecta a muchas familias.

Recordar que los vecinos de Avenida Hernán Ciudad el lunes pasado protestaron contra unión de la calle con Machalí, manifestándose en Av. San Joaquín con Av. Hernán Ciudad para exponer su molestia por el daño que ocasionaría el flujo vehícular en calles y pasajes del cuadrante, por la mayor delincuencia e inseguridad que generará esta apertura.

INSISTEN EN QUE NO SE ABRA AV. HERNAN CIUDAD

Los vecinos de las villas rancagüinas Don Rodrigo, Vista Hermosa, Los Cántaros, Santa Fe, El Trébol, Eucaliptus, Villa Triana, Santa Teresa de Triana, Brasilia, Coya Pangal, Santa María de Triana, Los Abedules, Naturales y San Joaquín que se unieron en la ‘Agrupación de dirigentes y vecinos del cuadrante centro oriente’ se oponen a que la Avenida Hernán Ciudad pase a ser una vía troncal para dar conectividad entre Rancagua y Machalí a través de una doble vía desde Escrivá de Balaguer hasta el cruce Bomberos Villalobos-Miguel Ramírez, pues aseguran que no es una solución efectiva para la congestión vehicular y solo va a generar un impacto negativo donde viven.

Según plantean desde la agrupación, con la apertura de la Av. Hernán Ciudad, se permitirá el tránsito de dos mil vehículos por hora, lo que generará alta congestión por calles y pasajes aledaños a la arteria, con lo que perderían la tranquilidad de barrio.

Este es un tema que se ha mantenido en boga hace más de 7 años sin tener los vecinos aún certeza de qué va a pasar en el sector donde viven y ante modificaciones al proyecto reflota en los vecinos el fantasma de la expropiación.

Cabe mencionar que el estudio de prefactibilidad del proyecto de Mejoramiento Eje Vial Hernán Ciudad fue realizado por SERVIU O’Higgins en septiembre de 2015, y desde ese momento se dio a conocer el rechazo de los habitantes del sector suroriente de Rancagua a la ampliación de la Avenida mencionada desde el empalme con Avenida Miguel Ramírez hasta Avenida Escrivá de Balaguer.

En marzo de 2016 los vecinos de Villa Triana y sus alrededores fueron informados que el Ejecutivo había decidido suspender la apertura de la arteria para conectar la capital regional con Machalí, dejando zanjado el miedo a las expropiaciones para quienes habitan en el histórico sector de Rancagua. No obstante, en enero del 2021, los temores volvieron luego de la reactivación del proyecto que en su etapa de prefactibilidad establece tres tramos. El primero que va desde Avenida Miguel Ramírez hasta Avenida Central. El segundo tramo se extiende desde Avenida Central hasta el canal La Compañía; y el tercer tramo, abarca desde el canal La Compañía hasta Avenida Hernán Ciudad.