Con éxito culminó la etapa de mantenimiento anual en la División El Teniente para hacerla operativa durante todo 2022 y la empresa quiso reconocer el trabajo realizado por todos los trabajadores y trabajadoras que participaron del proceso.

La MGA es clave para dar continuidad operacional a Codelco por el resto del año y es parte de los procesos anuales de planificación en la que participan ejecutivos y trabajadores de la estatal.

En esta oportunidad recibieron un reconocimiento especial seis integrantes de la Unidad de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación, quienes fueron premiados por su desempeño en la Mantención General Anual 2022.

Juan Pincheira, gerente de Planta, destacó la relevancia de finalizar el ciclo con este tipo de iniciativas. “Es impresionante, primero, la gratitud de juntarnos para cerrar esta fiesta del mantenimiento que, con la planificación y esfuerzo de los equipos de trabajo, logramos concluir sin accidentes, con adherencia al plan y con una alta calidad. Creo que lo más importante de este ciclo fue que estuvo centrado en las personas”.

Claudio Sougarret, gerente de Operaciones, celebró la idea detrás de la premiación “porque siempre es importante reconocer el trabajo bien hecho y, en este caso, el mensaje es que el resultado que se vio en la MGA es producto de una planificación bien detallada, con análisis y que en terreno tiene un apego absoluto”.

Trabajo en equipo

Cristopher Muñoz, mantenedor electricista, Planta Molienda convencional y flotación

“Creo que es importante que se reconozca la labor de los trabajadores y destacar también a mi equipo de trabajo; Si bien hoy soy la cara visible, detrás de mí hay un equipo que invirtió mucho tiempo en temas de planificación, y estamos contentos porque eso fue lo que permitió alcanzar estos resultados”.

Martín Maldonado, eléctrico experto, Planta de Chancado secundario

“Es gratificante y creo que es la respuesta a las cosas que estamos haciendo bien. Quiere decir que como persona y como trabajador se está haciendo un trabajo de calidad y esto insta a seguir avanzando para seguir mejorando permanentemente”.

Juan Orellana, mantenedor instrumentista Plantas

“La pandemia no había permitido este tipo de instancias y uno de repente piensa que no hay nadie que lo esté mirando. Sin embargo, no es así, están los ojos puestos y no solo en uno, sino que en el equipo completo y eso es algo positivo que motiva a hacer una tarea bien hecha”.

Elías Celis – mantenedor eléctrico instrumentista, Productos Comerciales

“Llevo un año y medio acá en la planta y este reconocimiento me motiva a seguir dando lo mejor de mí, a seguir aprendiendo y apoyando en lo que más pueda para sacar la planta adelante. No sabía de este reconocimiento y se siente bien, porque no se había dado en otras instancias por el tema del Covid”.

Jonathan Vargas, mantenedor experto instrumentista SAG

“Esto es muy grato, pero también hay un grupo detrás de uno, colegas eléctricos e instrumentistas, que hicimos un gran esfuerzo para que esta mantención anual fuera satisfactoria y pudiéramos llegar bien a nuestras casas. La planificación y el trabajo en equipo son lo principal, la columna vertebral para hacer una buena tarea y sin ningún imprevisto”.