ARIES (21 marzo – 20 abril).

Aunque no tienes muchas ganas de aventuras, te saldrán oportunidades en estos días. Si tiene pareja, no debes dejar que la situación llegue al conflicto. Debes tener claro lo que más te interesa.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Si compartes con los tuyos todas tus ilusiones te sentirás mejor e irás viendo que las cosas fantásticas que ocurren en tu vida son realidad. Hay mucha gente que te quiere y necesita tu atención y su compañía.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Disfrutará hoy de la tranquilidad necesaria para replantearte la conveniencia de dejar ciertas amistades o ambientes que no te están ayudando en tus intereses más prioritarios. Tal vez te vengan bien nuevos aires.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Conseguirás con relativa facilidad lograr un objetivo relacionado con el trabajo y con dinero. Tu sentido del gasto hará que controles los gastos de ocio durante este fin de semana, pero no podrás evitar mostrarte espléndido a la hora de hacer un regalo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Los conflictos en el hogar aparecerán por culpa de tu mal humor, en especial si no has descansado lo suficiente; quienes te conocen comprenden tu irritabilidad, pero todo tiene un límite, y estás llegando a él.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Buscarás consuelo en las medicinas alternativas ante pequeñas dolencias que no dejan en paz últimamente. Pese a no estar muy de acuerdo con estas prácticas, alguien cercano te convencerá de que no tienes nada que perder.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Recibirás la llamada de alguien que está fuera del país y a quien tenías que haber escrito hace tiempo. Te hará tanta ilusión que te pondrás manos a la obra y le mandarás un diario de poniéndole al día de todo lo que ha pasado en su ausencia.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Es el momento de hacerlo, sin prisa pero sin pausa: si tienes pensado poner en marcha algún proyecto al que concedas especial relevancia, trata de abordarlo con paciencia, midiendo bien tus pasos, y fijándote un plan y unos objetivos a cumplir.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tus tareas cotidianas ser verán retrasadas hoy a causa de algún malestar físico o simplemente de los excesos del fin de semana. Salvarás el día como puedas, y tras un descanso reparador, volverás a tu actividad habitual sin problemas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Si no tienes pareja, te convendrá ser más abierto en estos momentos en que conocerás gente nueva, deja de poner pegas a todo el mundo, porque aunque cumplas con todas las normas de educación, pueden detectar en ti desconfianza.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Te apetecerá romper ciertas normas e instaurar las tuyas propias. Esta actitud puede traerte problemas en muchas ocasiones, pero hoy te dará buen resultado, porque encontrarás aliados entre quienes menos esperabas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Algún hecho relacionado con la música te tendrá ocupado e ilusionado. Puedes conocer a alguien que te atraiga de forma especial y beneficiosa para ti. No lo dejes pasar de lado. Se prevén relaciones con el extranjero, bien por un viaje, bien a través de una persona.