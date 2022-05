Por: Alejandra Sepulveda

Fotos Nicolas Carrasco.

Marcela Riquelme Aliaga en noviembre de 2021 fue electa diputada por el distrito 15 de la región del Libertador Bernardo O´Higgins, independiente, pero en un cupo del Partido Convergencia Social, y como parte del pacto Apruebo Dignidad. La diputada se siente parte de la bancada del Frente Amplio, describiendo que “la recepción ha sido muy buena, con la bancada y Apruebo Dignidad, somos un equipo muy afiatado, distinto a lo que se ve en el Gobierno u oposición, tanto a nivel regional como nacional, en la bancada tenemos mucha colaboración y apoyo de los que ya llevan tiempo”.

Como una forma de balance de su trabajo en este tiempo, la diputada enfatiza que ha sido una experiencia grata y que es “a toda velocidad entre comisiones, las presentaciones de proyectos de Ley y apoyo a otros proyectos… cuando uno llega a terreno, el viernes lo tengo lleno de actividades al igual que la semana distrital”, describió la diputada que actualmente es parte de las Comisiones de Agricultura y desarrollo rural; Minería y Energía y en la de la Emergencia y Catástrofe.

En una entrevista con Diario El Rancagüino Riquelme nos dio su impresión sobre la actualidad y los desafíos que tiene actualmente el Gobierno de Gabriel Boric y cómo se ve desde el parlamento las nuevas políticas.

La posición ha hablado de una sequía legislativa de parte del Gobierno, ¿Usted comparte esta idea?

“La verdad es que ha habido en algunos momentos pocos proyectos, hay que ser sinceros con la gente, hemos estado lentos en la implementación del gobierno, nos demoramos mucho en eso, sobre todo ahora que se deben nombrar los de segunda y tercera línea. Por un lado, el hecho de a ver integrado a los partidos de la ex Concertación implico un tiempo de negociaciones que tardó el nombramiento, y lo mismo ha pasado con la segunda, tercera y cuarta línea. Hay muchos puestos de Dirección Pública y Directores de Servicios, que han presentado licencia en vez de renunciar y eso nos ha impedido poder tomar el mando de muchos servicios, que es imprescindible no por una cuestión política, sino por dar respuesta a la ciudadanía”.

¿Usted cree que en parlamento hay apoyo para aprobar el acuerdo del sueldo mínimo entre la CUT y el Gobierno?

“Si, porque el aumento de sueldo mínimo es indispensable, para llegar a un sueldo digno, no solo apunta a cumplir lo que se dijo en la campaña. Este año vamos a llegar a los 400 mil pesos. El primer incremento importante va a ser a partir de Mayo, donde va a subir a 380 mil y luego a partir de agosto subirá a 400 mil. Incluso el Ministro de economía indicó que, si tenemos un IPC acumulado a diciembre de este año superior al 7%, va a aumentar un poquito más a partir de enero del 2010, llegando incluso a los 410 mil pesos”. – la iniciativa comenzó su tramitación este lunes 2 de mayo en la Cámara de Diputados y Diputadas-.

¿Cree usted que el Gobierno llegará a los 500 mil pesos antes de finalizar su periodo presidencial?

“Creo que antes que terminen los cuatro años vamos a llegar a los 500 mil pesos. Pero el enfoque debe estar actualmente en apalear un poco esta falta de poder adquisitivo, por eso que es muy importante asegurar otras medidas como el de apoyo de la subida de la canasta básica, ya que su incremento es real y la gente siente que los productos son muy caros. Hay algunas alzas de productos que no necesariamente son justificadas, sino que producto de la especulación, por lo que el observatorio del valor público que estudiará las fluctuaciones de los 80 productos de la canasta es muy importante para fijar apoyos como el subsidio único familiar y asignación familiar”.

¿Cree usted que este aumento del sueldo mínimo perjudica a las Pymes?

“La mayor parte de los empleos son dados por las Pymes, entonces no le queremos traspasar esta carga al aumentar el sueldo mínimo, por esto que el Ministro de Economía y de Hacienda pensaron en una compensación económica para que estas empresas no pierdan trabajadores ni competitividad. – monto que podría ser de 22 mil pesos por cada trabajador donde su remuneración era del sueldo mínimo, subsidio que estaría vigente desde mayo a diciembre del 2022-. Hay apoyo para implementar estas medidas, sobre todo porque hay un acuerdo con los trabajadores, ya que hace años no se ha llegado a un acuerdo por un alza tan importante del sueldo mínimo y aunque no tenemos mayoría en el congreso, si creo que estarán los acuerdos para mejorar la calidad de vida para las personas. Hoy tenemos que ver que cada proyecto que se presente tiene que ser objeto de una conversación e incluso una negociación previa”.

¿Qué otras iniciativas creen usted que faltan actualmente mostrar?

“Faltan iniciativas que apoyen a la clase media, la que sigue estando muy resentida, como reciben más que el ingreso mínimo no tienen beneficio con el aumento de este, y si reciben más de 800 mil pesos tampoco reciben asignación familiar. Pero la verdad que la clase media es muy golpeada y no tiene beneficios ni hipotecario, ni de otro tipo. Un de las medidas que podría ser destinada para ella, son las que apuntan al Trabajo Decente, como la reducción de las jornadas de trabajo a 40 horas y también en ese mismo sentido, estamos viendo como flexibilizar el Seguro de Cesantía, el que actualmente va decreciendo en el tiempo, por eso primero queremos que los montos se incrementen porque la gente no termina la cesantía en un mes, sino que más de seis meses. Entonces necesitamos que los montos se incrementes y necesitamos que se flexibilice su uso.

La agricultura

“hay una buena noticia para la pequeña y mediana agricultura, quienes tendrán un crédito con tasas muy privilegiadas que busca incentivar la producción de un cierto tipo de productos que hoy necesitamos que se produzcan y están desapareciendo como el arroz, trigo, legumbres, cereales. Hay que incentivar la producción de una canasta de alimentos básicos y no solo se produzcan alimentos pensados en la exportación. Para la región de O´Higgins esto es muy importante porque una gran parte de ella es agrícola”

LA CONSTITUCIÓN Y LOS FENÓMENOS SOCIALES

¿Cuál es su visión del trabajo de la Convención Constitucional?

“Yo soy una persona que cree en el trabajo de la Convención y de los constituyentes, yo creo que están haciendo un esfuerzo importante y que muchas normas pueden ser que no nos gusten a algunos, pero lo importante es que salga un texto moderno y flexible, que se hablen de normas esenciales y lo demás se lo dejemos a la Ley”.

Y ¿cómo cree que será la forma de implementar las transformaciones constitucionales y sociales?

“Hay que tener claro que la implementación no será de un día para otro, como por ejemplo la justicia vecinal, que para implementarla primero se necesita presupuesto que no está asignado para este año y talvez tampoco para el próximo año, porque hay que instalar un juzgado en cada comuna y eso dependerá del poder judicial y no del municipio. Hay que ver donde se pondrán las prioridades del sistema, que creo que serán en el nuevo sistema de pensiones, de salud y en especial la Reforma Tributaria. Así que la gente no piense que los cambios serán de la noche a la mañana ya que todos los cambios sociales necesitan tiempo”.

¿Para usted, cuáles deberían ser los principales focos?

“La Reforma Tributaria y de Sistema de Pensiones, pero para ello necesitamos esperar el plebiscito de salida porque lo que establezca la Constitución serán las bases fundamentales de nuestro nuevo sistema. Aunque ya tenemos un consenso de que no queremos mas AFP, no queremos un sistema que gane sin que se parta este beneficio, no queremos seguir financiando a las grandes empresas sin redistribución de ello y sin conseguir pensiones dignas. Por lo pronto estamos trabajando en dos meses, el tema de reforma laboral del trabajo decente y la segunda es la reforma tributaria, que es muy importante, porque es con ella que se financiaran los cambios sociales. Es importante una reforma de imposiciones que equilibre la carga y que nos permita recaudar más fondos y financiar las reformas importantes para las personas.

Finalmente Marcela Riquelme hizo un llamado de atención a las autoridades locales, con el fin de tener una mirada mas humana con los migrantes que han tenido que vivir en carpas en diversos puntos de la región, especialmente en Rancagua señalando que “quiero llamar la atención por la gente que esta viviendo hoy en la calles y en las carpas donde muchos de ellos son migrantes, nació una bebe hace menos de una semana de la gente que estaba en las carpas de la alameda de Rancagua y fueron esta semana – la semana recién pasado- trasladados por el mal tiempo a albergues pero eso será solo hasta el domingo, pero ¿después qué?. Hay decisiones que pasan por el gobierno pero que no serán rápidas, que tienen que ver con las políticas de migración. Pero hay que tomar tras medidas más urgentes a nivel local, llámanos a los municipios a no tirarse la pelota entre una u otras autoridades, llamamos a quienes pueden encontrar apoyos junto a las seremías, que vean la forma que podamos ayudar. Y también que la comunidad en general a mirar con respeto, dignidad y sentido solidario lo que están viviendo estas familias”.