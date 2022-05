Por: Gisella Abarca.

Fonendo es un sistema informático de gestión clínica y administrativa tanto para atención primaria, secundaria y terciaria, creado por el Servicio de Salud O’Higgins que nació de una donación realizada el año 2010 por el Servicio de Salud del Maule que sólo contaba con la funcionalidad básica de la agenda, módulo que permitía ingresar a los pacientes que van llegando a la atención médica.

Desde esa base, los expertos trabajaron en la plataforma Fonendo que ocupa la red asistencial de O’Higgins, sistema informático de atención hospitalaria se compone de tres módulos que cubren la atención clínica: Urgencia, Atención Abierta y Atención Cerrada.

De cara a implementar la estrategia del hospital digital impulsada por el Ministerio de Salud de esa epoca, el Hospital Regional Rancagua fue el primero que comenzó en la región con el sistema al implementar el Módulo de Atención Abierta, lo que permitió entregar distintas funcionalidades al especialista de un establecimiento de alta complejidad como registrar todas la atenciones realizadas a los pacientes. Además de sumar datos que entrega un médico general en la atención primaria u otro profesional de la salud como kinesiólogo o nutricionista, en todos los niveles de atención.

Durante el 2019 se realizó la implementación del sistema a nivel regional, teniendo como principal logro la eliminación de las fichas clínicas físicas, otorgando a los profesionales un mayor conocimiento de la condición del paciente y un seguimiento del mismo, minimizando el riesgo de pérdida de fichas o datos personales gracias a su digitalización.

“EL SISTEMA INFORMÁTICO PARA ATENCIONES

AMBULATORIAS TIENE UNA LENTITUD MUY GRANDE”

No obstante, hace unas semanas, este sistema ha presentado algunas deficiencias en su funcionamiento que tiene al borde de colapso a los equipos médicos que utilizan esta vital herramienta tecnológica en la atención de sus pacientes, expuso la vicepresidenta del Colegio Médico de O’Higgins, Sonia Correa:

“Comprobamos todos los días, no solo los médicos de los distintos equipos de salud principalmente de los de mayor complejidad como San Fernando y Rancagua; sino que también el equipo de salud completo y usuarios, que han tenido que ver cómo el sistema informático para las atenciones de carácter ambulatorio tiene una lentitud muy grande”.

Esto – expone- se traduce en interminables esperas que en oportunidades las consultas de pacientes han tenido que ser reagendadas dado que la plataforma de información Fonendo no responde con la rapidez requerida “Cada vez que un médico quiere abrir la ficha de un paciente para ver su evolución, su historial clínico, sus recetas, etc. tiene que esperar 5, 10 ó más minutos, lo que sobrepasa el espacio de atención de los siguientes pacientes desencadenando incomodidades tanto de los médicos como de los usuarios que no pueden recibir la atención adecuada, ni sus medicamentos ya que muchas veces la ficha no se puede abrir y todo esto está en línea con farmacia. Entonces, mientras los médicos le explican la situación a los pacientes, algunos se enojan más de la cuenta”, sostiene la médico especialista del Hospital Regional Rancagua.

La representante del Colmed O’Higgins agregó “Esperamos que este sistema vaya teniendo la solución adecuada a corto plazo. Este tema se ha planteado en reiteradas oportunidades tanto a la Dirección de los distintos establecimientos como a la Dirección del Servicio de Salud y no hay una respuesta”, remarcó.

La infectóloga del Hospital Regional Rancagua agregó que “Hay algunas propuestas de ejecución de respuestas a largo plazo, pero están entrampadas en niveles superiores, a nivel de Minsal. Esperamos que se revierta rápidamente, porque tenemos que entregar una salud digna a nuestros usuarios, tenemos que hacer que la tarea diaria de entregar salud a través de la atención de los médicos, la entrega de medicamentos, la consulta que se realizan en los distintos lugares de atención sea lo más rápida posible y no este sistema que pude llegar a colapso. Se necesita un plan de emergencia a corto plazo para poder paliar esta situación y apurar las soluciones a largo plazo”, remató.

SERVICIO DE SALUD TRABAJA EN DAR SOLUCION

Respecto al tema, desde el Servicio de Salud O’Higgins indicaron que el sistema Fonendo “fue creado hace casi una década y hoy, dado su antigüedad sumado a las nuevas funcionalidades que se le han incorporado y la gran cantidad de usuarios conectados por el crecimiento de nuestros establecimientos, hace que se produzca una lentitud en el sistema de conexión”, reconocieron.

Por ello, agregan, “se está trabajando como solución a corto plazo trasladar y actualizar los servidores a un ambiente virtual con mejores prestaciones y capacidades que lo actual, que además permite el crecimiento en el futuro. Además, se realizaría una actualización de las versiones de la base de datos y del lenguaje de programación de Fonendo. A largo plazo, se trabaja en un proyecto macro que se presentará a la autoridad para ver factibilidad de financiamiento”.