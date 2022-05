Por: Tomás Arcas

Fotos: Marco Lara

Dentro de los próximos años, más de 600 familias deberán desalojar parte importante de la población Baltazar Castro, localizada en Avenida El Sol con Avenida La Compañía, ya que los terrenos del complejo habitacional serán expropiados para posteriormente ser demolidos.

El primer tramo del proceso de expropiación inicia en la calle Filopolitas y el desalojo de los blocks estaba programado para el 29 de abril de este año. Sin embargo, tras una consulta realizada a los vecinos por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) donde se propusieron fechas de prórroga, se decidió el 27 de octubre como plazo definitivo.

Marianela Cereceda, dirigenta de la Agrupación de Arrendatarios de la población Baltazar Castro, explicó a El Rancagüino que “a nosotros se nos ofreció un monto de $28 millones y la gente realmente no encuentra algún lugar para vivir con ese dinero”. “Mucha gente se tenía que ir el 29 de abril y son con los dedos contados quienes tuvieron la fortuna de encontrar algo, pero hay dueños como mi suegra o mi vecina de abajo, y muchos arrendatarios como yo, que se nos hace muy difícil”, lamentó.

“Saben que nos van a expulsar de aquí, entonces se elevaron los precios de los arriendos, que no están costando 100 mil pesos, sino que más de 250. Nosotros luchamos, hicimos una comitiva aparte, porque supuestamente a los arrendatarios no se nos iba a dar nada. Ahora conseguimos un subsidio, una ayuda para los arrendatarios, pero hasta el momento no sabemos cuánto ni cómo”, continuó Cereceda. Respecto al aplazamiento de la fecha de salida, manifestó: “Esperemos que con esta situación podamos encontrar algo para esa fecha y juntar el dinero, porque si el SERVIU no ayuda a los arrendatarios para que puedan salir, no va a pasar. Si no salimos nosotros, estamos atrasando a los demás tramos”.

Diversas autoridades se han referido a las demoliciones que se realizarán en el sector, las cuales se justifican en deterioros estructurales que han afectado al complejo habitacional durante los últimos 25 años. Sin embargo, la dirigenta denunció que “están esperando que la gente se vaya y que nosotros nos arreglemos, pero no están dando solución a las viviendas, por ejemplo, haciendo una villa e instalándonos allá”. “Mi suegra tiene 82 años, trabajó toda una vida para tener su casa y ella dice: «¿Por qué tengo que irme de mi propia casa, si luché toda mi vida para estar aquí?»”, expuso Cereceda.

Asimismo, la representante de quienes arriendan en la población Baltazar Castro argumentó que “muchos de los arrendatarios están dejando de pagar el arriendo para juntar plata y así poder irse, pero eso tiene que ser acordado con los dueños” y comentó que “una vecina fue a pedir ayuda y le dijeron que el monto a recibir para los arrendatarios sería de 180 mil pesos, no sé por cuánto tiempo, más un subsidio para que postulemos”. “Ese monto es una burla”, remató.

Desde la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins, precisaron que el Programa de Regeneración Urbana del MINVU se instauró en la región a partir de 2012 “como respuesta a las diversas problemáticas planteadas por los pobladores de viviendas ubicadas en barrios de características críticas en cuanto a densidad poblacional, constructividad y materialidad de sus inmuebles, sumado a problemáticas sociales y urbanas”. “Por lo anterior, inicia su intervención durante el año 2013 a través de su versión piloto en el conjunto habitacional Benjamín Vicuña Mackenna de la comuna de Rancagua”, afirmaron.

Además, aclararon que el proyecto, dentro de su evolución, es regulado por el decreto N°18 del 20 de marzo de 2018, donde se reglamenta el Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales de Viviendas Sociales “altamente deteriorados o irrecuperables y sus entornos, cuyo procedimiento estipula distintas fases de intervención, las cuales se encuentran operando en los barrios intervenidos en el programa, al cual durante el año 2018 se suma el Conjunto Habitacional Baltazar Castro de la comuna de Rancagua”.

Por último, respecto a la suma de dinero asociada a las expropiaciones que se le aplicará a las familias, el organismo sostuvo que “se incorpora al monto en el otorgamiento de subsidios habitacionales del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D. S. 49), lo anterior para que estas familias puedan adquirir viviendas conforme a la política habitacional vigente”. “Este proceso expropiatorio considera varias etapas que se tramitan ante la Dirección de Obras Municipales, el Conservador de Bienes Raíces y el Servicio de Impuestos Internos”, finalizaron.