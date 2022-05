ARIES (21 marzo – 20 abril).

Aunque en familia no compartas momentos muy felices, tendrás experiencias muy valiosas que te sacarán de ese apacible mundo y te darán otra visión de las cosas. La salud, no obstante, te aconseja no cometer excesos en la mesa.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Cuida tu salud, en estos momentos es lo más importante en tu vida y debes sacar tiempo para cuidarte, luego cuando recuperes las fuerzas ya podrás planificar mejor tu futuro. Buenas noticias en el ámbito familiar.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La dificultad para comunicarte con tu pareja está haciendo mella en vuestra relación y día a día notas que la distancia se agranda. Necesitarás medidas drásticas para recuperarla, por ejemplo unos días de vacaciones a solas para hablar mucho.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Capacidad para distraer a los demás con tus historias. Serás un buen narrador y tu imaginación no te fallará. Es un día aburrido en el trabajo que amenizarás con este don. Bastantes posibilidades de recibir una buena noticia sobre tu pareja que repercute de manera importante en tu vida.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tal vez no vivas los momentos más ilusionantes en el terreno amoroso, echas en falta algo más de romanticismo o pasión en tu relación, pero no desesperes, se trata de un problema pasajero, y en cuya solución también tendrás que poder también de tu parte.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

El disgusto por una operación mal cerrada va a hacer que no estés completamente concentrado en las actividades que tienes que realizar hoy, aunque la suerte te acompañará para salir airoso de todo, salvo si tienes pareja y tiene ganas de revancha.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Encontrarás un buen entretenimiento en el momento menos esperado. Tus planes para este domingo no serán excepcionales, pero con poco que pongas de tu parte el día puede llegar a convertirse en una jornada inolvidable.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Necesitarás una buena alimentación para recuperar las vitaminas que te faltan. Además, no te viene nada mal para eliminar todas las grasas que comes entre semana. En cuanto a los planes del fin de semana aprovecha hoy porque mañana no estarás muy disponible.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tu salud está fuerte y no debe darte miedo realizar actividades arriesgadas o que requieran un gran esfuerzo físico. Tendrás un bajón de azúcar a media tarde, pero un dulce lo solucionará. Garantías de éxito con los niños, tu alegría y despreocupación les atrae.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Es un buen día para la limpieza de todos los papeles que vas acumulando en tu mesa de trabajo o en tu casa. Aunque dediques unas horas a la tarea, te será muy gratificante, porque te permitirá también pensar en tus prioridades.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Un cambio de imagen corporal puede dar lugar a complicaciones en tu entorno familiar o de pareja, pero tendrás que tener paciencia hasta que asimilen las novedades. Lo realmente complicado vendrá cuando quieras cambiar otras cosas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Después de una mala racha familiar, te apetecerá utilizar tu tiempo libre en lo que realmente deseas y, ante unos próximos días libres, no contemplarás más opciones que el esparcimiento y la diversión.