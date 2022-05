Amargura por el empate, sí. Buenas sensaciones producto del juego del equipo, también. Mariano Soso, DT de O’Higgins, analizó el partido frente a Unión Española, donde el conjunto celeste estuvo muy cerca de la victoria. Por cierto, la mereció.

Según Soso, “pudimos hacer un primer tiempo de alto vuelo, impidiendo que el rival no disponga de la pelota y nosotros con mucho criterio, después de recibir el golpe, imponernos y revertir el marcador”, y “en el segundo tiempo el rival no tuvo el control del juego y no nos puso en situación de peligro. El equipo tuvo situaciones para poder ampliar el marcador, y por lo hecho, entiendo que merecimos la victoria”.

La amargura por el resultado, está presente, aseguró. “La sensación es esa. Hemos visto una clara evolución en el desarrollo de nuestro juego, destaco el comportamiento de los futbolistas”.

Junto con ello, expresó que “el funcionamiento de Unión Española se vio opacado por O’Higgins”, y que, por pasajes, “fuimos criteriosos, se vieron cosas importantes para creer en nuestro juego”.

Además, agregó que “el equipo se mostró con argumentos para quedarse con la victoria, tal vez no fuimos contundentes en las ocasiones que tuvo en la segunda mitad. Destaco el crecimiento de O’Higgins y el carácter para enfrentar este partido”, y que “pudimos someter a un equipo que ha tenido grandes comportamientos en condición de visita e interpreto que fuimos superiores”.

Finalmente, apuntó que de cara al próximo fin de semana, “iremos a buscar la victoria en condición de visita, que es una deuda para nosotros”.