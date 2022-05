ARIES (21 marzo – 20 abril).

Día lánguido y melancólico para las personas mayores. Los jóvenes sentirán cierta apatía, y es que vuestra posición en el espectro astral se debilita por momentos. Pasareis unos días sin ganas de muchas fiestas, pero durará poco. Sin novedades en la salud y tampoco en el amor.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Si notas que entras en una fase de humor cambiante e irritabilidad impropia de tu carácter, habrás de buscar en tu interior y reconocer que tienes algún problema, tal vez se trate de la indecisión que acompaña a las cuestiones trascendentes.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Los sentimientos pueden aflorar al exterior delante de amigos con los que no tienes demasiada confianza. En primer lugar te avergüenzas, pero más tarde te das cuenta de que entienden mejor que las personas que tienes más cerca.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Si crees que has encontrado la persona ideal para compartir tu vida, tendrás que pelear para demostrarle que mereces la pena, ya que tienes al acecho otros candidatos para robarte esa joya que tienes tan cerca.

LEO (23 julio – 22 agosto).

La suerte estará de parte de los Leo en todo lo relacionado con actividades de cierto riesgo, que podrán realizar sin temor a los contratiempos habituales. Lo disfrutarán sobre todo los aficionados a los deportes.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Hoy deberías sacar tu mejor perfil simpático y divertido y procurar pasarlo bien con tu pareja. Necesitas un tiempo de relax y divertimento para descansar de la actividad que has tenido últimamente. Un poco de ejercicio físico te vendrá bien.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Puede que te asalte el deseo de gastar algo de dinero en un objeto o actividad que te llame la atención, pero un repaso a tus cuentas puede hacerte ver que no es el mejor momento. Tendrás que hacer planes para más adelante.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Sufrirás un pequeño cambio en el terreno doméstico. Improvisarás soluciones lógicas a problemas técnicos sin el menor problema, y te tomarás con gran sentido del humor las dificultades. No esperas a alguien que se va a presentar en tu casa para darte una gran sorpresa.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Las alarmas se te encenderán hoy respecto a tu relación de pareja si no logras controlar tu tendencia a la posesión afectiva. Déjate llevar de vez en cuando para dar un poco de protagonismo también al otro.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tal vez andes al borde de la paranoia con una persona de la que sospechas que puede jugarte una mala pasada en cualquier momento, pero si lo piensas fríamente comprobarás que puedes estar en el error.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

No confíes demasiado en la suerte para ninguna de tus actividades habituales, pues los astros no te acompañan en este sentido. Más bien fíalo todo a tu trabajo y a las cosas bien hechas, y sobre todo no defraudes a tu pareja.