Partió como un anhelo y luego de dos décadas, la Escuela de Orfebres de Coya, institución apoyada por la División El Teniente que forma artesanas y artesanos en cobre, se ha consolidado como una alternativa real de formación para 370 artistas que han surgidos de sus aulas.

La experiencia, única en su tipo a nivel nacional, cada año entrega formación gratuita para los alumnos pues es financiada por las Becas Laborales Sence, provenientes de los excedentes de capacitación de Codelco.

“Ya son 20 años que, de manera continua, se vienen realizando cursos de capacitación asociados a orfebrería con el apoyo de Codelco. La educación, el capital social, la capacitación, el generar oficio, es relevante dentro del desarrollo de las personas y que, a partir de eso, puedan mejorar su calidad de vida”, explicó Cristian Sanhueza, director de Desarrollo Comunitario de El Teniente.

Braulio Guzmán, gerente general de Corporación Pro O’Higgins, entidad impulsora de la escuela, destacó el aporte constante de la minera estatal. “Hace 20 años, la Escuela de Orfebres de Coya era un sueño que se materializó y que sigue vigente gracias al permanente respaldo de la División El Teniente. Seguimos con ese ímpetu de ser un referente regional e incluso a nivel nacional, en la formación de orfebres”, dijo.

Vivir de la artesanía

La vida le cambió a Juanita Valdebenito a partir de 2010. A causa de un estrés laboral decidió buscar nuevos rumbos y se encontró con la escuela. “Soy nacida y criada en Coya, he estado toda mi vida acá y me enteré que estaba esta escuela. Antes pensaba que para acceder había que ser profesional o tener cursos superiores”, contó.

El proceso no fue sencillo, pero el esfuerzo y la capacitación recibida hicieron que la experiencia de enfrentar un área desconocida tuviera un feliz desarrollo. “Llegué y no sabía nada, ni una planimetría. Estaba con depresión, poco motivada, pero la paciencia del profesor y ver las herramientas que tenía a mí disposición fue un mundo que no me imaginaba y empecé de a poco”, dice.

Y vuelve a reflexionar: “actualmente vivo del cobre, tengo mi taller en la casa, voy a ferias, exposiciones, le vendo a empresas, me va espectacular y como me ha ido tan bien, me asocié con tres compañeras más porque no daba abasto”, relata Juanita.

Postulaciones abiertas

Las postulaciones para ingresar este año al curso de Orfebrería Básica que tendrá disponible 20 cupos gratuitos estarán abiertas hasta el 27 de mayo y los contenidos que se impartirán en las 300 horas de formación son relacionados al diseño, técnicas de texturado y repujado, forja y grabado.

Los requisitos que deben cumplir los postulantes y su inscripción, además de ser habitantes de la Región, están disponibles a través del sitio web https://pro-ohiggins.cl/programa/escuela-de-orfebres-de-coya/