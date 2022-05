En el mismo procedimiento, al acusado se le encontraron armas y municiones en su domicilio.

Al mediodía de este martes, Carabineros de la Subcomisaria Diego Portales recibieron la denuncia de una víctima de lesiones, que acusaba a su hermano de haberla agredido con golpes en el rostro y que la había amenazado de muerte con una escopeta.

Con esos antecedentes, Carabineros hizo ingreso al domicilio que señaló la víctima, en villa Hermanos Vera de Rancagua.

Según señaló el Capitán Cristián Seguel de la Subcomisaría Diego Portales, “ante la oportuna acción de Carabineros se procede a la detención del autor del hecho y se le traslada a la unidad. No obstante en el sitio del suceso, se recopila una escopeta, marca Rossi, calibre 16, con 51 cartuchos de escopeta sin percutir marca Fiocchi calibre 16, un rifle a postón calibre 5.5 mm, modelo vantagenp; una pistola a postón, calibre 4.5 mm, marca Alemania; tres cajas de postones calibre 5.5 mm.. Las armas tenían sus números de serie y no contaban con la documentación que acredite el porte y dominio. El armamento no tiene encargo vigente”.

El Fiscal de turno instruyó que el detenido pasara a control de detención y que el armamento y munición sean entregados a Labocar de Carabineros, para que realicen los peritajes de rigor.