Diario El Rancagüino entrevistó a Monserrat Duarte, quien es jefa de Operación Social Territorial del Hogar de Cristo en la Región de O’Higgins donde reafirmó su compromiso para ir en ayuda de todos quienes se encuentran en dicho escenario de precariedad.

Por: Mariel Fernández Moris

Hoy en día, la cara de la pobreza tiene otra arista sumada a las carencias económicas, las inclemencias del clima y la ausente red de apoyo hacía quienes deambulan por las calles de las grandes urbes se suma que se cumple otro público objetivo debido a que ya no son solamente personas de la tercera edad o bien con algún grado de consumo de alcohol o estupefacientes. Actualmente son niños y mujeres migrantes que no tienen lamentablemente donde pasar la noche, población que escapa de sus países en búsqueda de nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Desde esa línea y para entender la realidad de personas en situación de calle que se puede evidenciar a simple vista en las principales avenidas de la capital regional donde se muestra un aumento que se ha hecho insostenible en el último tiempo, por lo mismo es que integrante de la institución de beneficencia pública, Hogar de Cristo nos entregó como medio de comunicación variantes ante esta elevación de personas deambulantes y la ayuda que realizaran como fundación durante las próximas semanas.

¿En cuánto a cifras de personas que se encuentran actualmente en situación de calle?

“Una de las principales dificultades que tiene las personas en situación de calle es difícil manejar cifras oficiales, nosotros tenemos los datos más frescos que vienen del anexo calle del Ministerio de Desarrollo Social hablan que en la región hay 683 personas en esta precariedad y a nivel nacional hay 19.310, esta es una población que además se ubica de manera transitoria y en algunos casos las personas son muy visibles tales como las carpas en la Alameda que es lo que hoy día está causando preocupación y ocupación por parte de algunos, pero también se localizan en puntos menos visibles. Actualmente hay una tendencia a que tratan de ubicarse en lugares más céntricos porque ahí pueden satisfacer de mejor manera sus demandas, hay un aumento de personas sí pero también de visibilidad de quienes se encuentran en situación de calle. Cifras oficiales no hay, pero el Municipio ha publicado y habla de 328 personas acá en Rancagua, lo cual es una respuesta dado que tienden a concentrarse en las ciudades más grandes por sus estrategias de sobrevivencia”.

¿Cómo ha sido la ayuda por parte del Hogar de Cristo?

“Nosotros como Hogar de Cristo acá en la región tenemos tres programas que atienden a personas en esta situación que ascienden a alrededor de 500 personas al año, existen algunos que estuvieron un día como también otros que durante doce meses como fundación contamos con Hospederías en Rancagua y Rengo, además de la residencia de la Superación en San Fernando que funciona gracias a un convenio que tenemos con el Ministerio de Desarrollo Social donde tenemos la capacidad para atender a 72 personas de forma diaria, también tenemos un programa que se llama ruta nocturna que estuvo en pausa por la pandemia, esta es una instancia donde nuestros voluntarios buscan y salen a visitar a personas en esta situación. Y la buena noticia es que durante el mes de mayo vamos a retomarla en algunos días de la semana, nosotros vamos a conocer a esas personas y saber su situación por la que están pasando. Esta ruta solo funciona en Rancagua”.

¿Cómo ha sido la coordinación con el municipio?

“Quiero destacar la acción rápida y eficiente de ellos, ya que logra dar una solución absolutamente puntual pero que a lo menos permite que las familias lleguen al Hogar de Cristo. De hecho, nuestra comunicación con la Municipalidad ha sido a través de la Oficina de Migrantes”.

¿Hoy en día el perfil de las personas en situación de calle ha cambiado, puesto que son familias migrantes, que nos puede decir al respecto?

“Las personas que se encuentran en este contexto son muy distintas, hoy en día se suma una realidad que es nueva para la región no así para el país, ya que en el norte está bastante más instalado que son estas familias que llegan y que vienen con los niños, no habíamos visto estos infantes en situación de calle en nuestra región, se hizo un conteo por parte del Ministerio de Desarrollo Social hace tres años atrás y no había niños en esa situación, en cambio en la actualidad tenemos un grupo de personas que son estas familias. No hemos tenido un mayor contacto, pero si lo hemos tenido con los núcleos migrantes en la mayoría de nuestros programas, en las hospederías donde cada día recibimos a personas en situación de calle y nuestros jardines infantiles que son seis en la región los componen tanto niños chilenos como migrantes de todas las nacionalidades y parece increíble pero el 30% de todas las familias que atendemos en los jardines son extranjeras. Ahora el perfil se amplía, cabe señalar que todas las acciones que nosotros implementamos, la oferta existente no es suficiente para dar respuesta a las personas que se encuentran en estas condiciones dejen de estarlo para todas ellas en forma permanente”.

¿Qué nos puede decir de la participación en esta problemática de otros entes?

“Todos quisieran hacer algo más, el Ministerio y la Municipalidad. Acá también trabaja Fundación Caritas, Mission Golden y Corporación Retazos que son otras fundaciones que estamos en un trabajo en red para atender a las personas porque es una problemática compleja y cuando se dice eso las soluciones nunca son simples. Cuando una persona tiene una trayectoria de calle y que esta logre salir de eso es muy complejo, entonces deberíamos tener a nivel país una política de Estado aún más consolidada. La política de calle existe hace 15 años, es muy nueva hasta antes de esa época todas las acciones de personas en dicha situación eran de privados, las oficinas regionales de calle son muy nuevas, los catastros, recién en el año 2005 Chile pudo decir tenemos tal cantidad de personas en situación de calle”.

Por último, la Vocera del Hogar de Cristo recalcó que se retomaran durante las próximas semanas el programa ruta nocturna que fue pausado por alrededor de dos años producto del COVID-19, instancia que irá en ayuda de todo público sin hacer ningún tipo de distinción. Y señaló que en las Hospederías de Rancagua y Rengo solo recibirán hombres mayores de 18 años, no se podrá, por lo tanto, dar atención a familias pero que en el caso de la residencia de San Fernando si se podrá recibir tanto a hombres como mujeres, pero se debe cumplir con que la persona tengo que estar en situación de calle.