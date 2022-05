ARIES (21 marzo – 20 abril).

Si alguien cercano te pide explicaciones, no te andes por las ramas, dáselas cuanto antes y a plena satisfacción para ambos, sin dejarte nada en la cartera. Tu actitud será apreciada por lo valiente y muy bien recompensada.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Te llega una debilidad propia de una estación cambiante. Te sientes inseguro y solitario en la toma de decisiones. La fortaleza que te caracteriza ha desaparecido de tu signo, pero esta sensación no irá mucho más allá del fin de semana.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

No pienses que pidiendo perdón se soluciona todo el daño que le has hecho a esa amiga tuya. Ahora te has dado cuenta de que no tenías razón y de que le has hecho pasar unos días muy duros. Reflexiona, porque hay algo que le haría mucha ilusión, y tú lo sabes…

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tu organismo te reclamará un poco de atención y de ejercicio para desentumecer unos músculos que mantienes dormidos de tanto sillón. Podrías disponer de tiempo libre para darte un paseo o para echar un partido.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tendrás hoy suerte en todo lo relacionado con exámenes si eres estudiando o pruebas de nivel en el trabajo, si optas a mejoras en tu puesto. Las horas de estudio darán sus frutos, pero además te encontrarás especialmente inspirado.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Los nacidos bajo este signo pueden vivir hoy sensaciones agridulces en el medio laboral o familiar, porque a las buenas noticias propias contrarrestarán las malas para una persona cercana. Deberás apoyar en todo lo posible a tus amigos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Hay una persona del sexo contrario que está empeñado de ser tu amigo, pero en realidad no te conoce de nada. Dudas de si tendrá intenciones de ligar contigo o sólo le interesa la amistad. Tendrás que arriesgarte a la cita que te propone para averiguarlo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Eres el signo más atractivo del zodíaco en el día de hoy. No hay más que mirarte para darse cuenta de que atraes a todo lo que da más de dos pasos seguidos. Tendrás suerte en ese sentido y podrás aprovecharla, pero sólo en el día de hoy. Mañana las cosas habrán cambiado.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Poco a poco has ido aprendiendo a valorar la importancia de no malgastar el dinero, tener unos ahorros para lo verdaderamente importante, pero puedes verte en el dilema de tener que atender o no algún capricho de tus hijos o tu pareja.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Posiblemente te haya llegado la hora de hacer dieta, tras una temporada de fiestas de lo más dado a la ingesta de calorías. Los paseos al aire libre, y un ejercicio de tipo lúdico, te ayudarán a recomponer tu figura, además de una alimentación justa y equilibrada.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tendrás bastante fácil la posibilidad de cambiar cosas que no te gustan demasiado. Busca aliados para el empeño, porque los tendrás cercanos y muy dispuestos a colaborar. Puede ser el momento de crear cosas perdurables en el tiempo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Se abre una nueva etapa de tu vida que te puede llevar cerca del estado de tranquilidad y felicidad que vienes persiguiendo, para ello has de saber tomar una decisión importante. Déjate llevar por tus impulsos más optimistas y todo te saldrá bien.