La jornada que conmemora internacionalmente este 12 de mayo a enfermeras y enfermeros, dio lugar a una ceremonia que reconoció la loable labor que los profesionales de la salud realizan en el Hospital Regional.

Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, la asociación de enfermeras y enfermeros ASENF del Hospital Regional del Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO), conmemoró un nuevo aniversario, elogiando el esfuerzo y dedicación de quienes abrazan la profesión. Esto durante una ceremonia conmemorativa efectuada en el auditorio del establecimiento de salud.

En la ocasión se destacó por su compromiso, trabajo en equipo y disposición a 18 enfermeras y enfermeros de distintas unidades, reconocimiento realizado por sus propios compañeros de funciones, quienes vía online determinaran por votación popular la distinción de las funcionarias y funcionarios.

Abigail Cornejo, secretaria de ASENF Rancagua y enfermera de la Unidad de Pacientes Críticos (UPC) del HRLBO, sostuvo que la ceremonia tuvo un caris muy especial porque la asociación cumplió 10 años de su creación lo que la enorgullecía y motivaba continuar representando los intereses y necesidades del gremio, agregando, “en esta oportunidad, quisimos destacar a nuestros colegas de manera más lúdica, realizamos una votación online con gran convocatoria. Fueron más de 700 votos y 170 enfermeros destacables, lo que hizo muy complejo determinar a 18 de ellos finalmente. No podíamos destacar con obsequios físicos a tantos, pero todos hoy somos reconocidos simbólicamente porque nos hemos esforzado mucho por la salud de nuestros pacientes, por su cuidado y su recuperación”.

Para Ema Ibarra, enfermera de Unidad de Pacientes Críticos (UPC), una de las funcionarias destacadas, la ceremonia le significó una gran emoción, “tengo 38 años trabajando y el próximo año me jubilo. Cuando me enteré que me iban hacer esta distinción me sentí muy contenta, agradezco a cada uno de mis compañeros por este regalo. Somos una gran familia en la que convivimos penas, alegrías, satisfacciones. Me llevo esto en el corazón con mucho cariño”.

Yasna Cifuentes, enfermera del servicio de Medicina, igualmente premiada, por su parte sostuvo, “este es un reconocimiento a la ardua labor que desarrollamos. El día a día es muy duro y es importante apañarse. En ese sentido, es lindo que sean los propios compañeros quienes quieran premiarla a una, porque todos los que trabajamos en esto sabemos del esfuerzo, empuje y valentía que ponemos en todas nuestras acciones”.

Sumándose a los parabienes que tuvo la instancia, el director (s) del Hospital Regional, Dr. Carlos Bisbal, enalteció también el rol que cumplen estos profesionales en cada estamento de la institución, finalizando, “saludo cariñosamente a cada uno de mis enfermeras y enfermeros porque los siento muy cercanos a mí, por todo lo que ellos hacen en el día a día. Por su sacrificio, su entrega, coraje, su mirada sobre el ser humano. Los hospitales no podrían ser tales sin su presencia”.