Por Jeanette Rodríguez, Brand Manager de Línea Blanca de LG Electronics.

El plástico se ha convertido en un componente importante de todo tipo de productos presentes en nuestra vida diaria, tales como las bolsas de compras y botellas de agua hasta muebles, refrigeradores y automóviles. El plástico es omnipresente en el mundo moderno y su invención ha hecho para muchos la vida más fácil y cómoda. Pero nuestra dependencia de los productos plásticos, que se ha incrementado aún más durante la pandemia, es motivo de preocupación por su efecto negativo sobre la salud del planeta.

Como la mayoría de los plásticos contienen sustancias químicas tóxicas y no se biodegradan con el tiempo, tal como lo hacen los materiales naturales, resultan perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las personas si no se reciclan o eliminan correctamente. Pero no se trata solo de plásticos, ya que los desechos electrónicos, metales pesados ​​y gases refrigerantes también se han convertido en un gran problema dados sus altos niveles de contaminación.

Ad portas del Día Mundial del Reciclaje el mundo debe hacerlo mejor, ya que actualmente se recicla menos del 10% de todos los productos comerciales y de consumo masivo fabricados a nivel mundial. El 90% restante son millones y millones de toneladas de desechos que, cada año, terminan repartidos en vertederos.

Hoy es cuando hay que actuar para crear un círculo virtuoso que mejore la eficiencia del reciclaje y reduzca el impacto ambiental de los productos que han llegado al final de su vida útil. Restaurar la salud de nuestro planeta y protegerlo para las generaciones futuras requiere de tomar acción continua y dedicación por parte de todos.

Una de las mejores formas de preservar los recursos de la Tierra y reducir nuestra huella de carbono es reciclando y reutilizando lo que ya tenemos. La fabricación y diseño de productos con conciencia ecológica, el reciclaje responsable en el hogar, la gestión responsable de residuos por parte de las grandes compañías y el desarrollo de tecnologías sostenibles deben ser el camino a seguir para garantizar un mejor mañana.