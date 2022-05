ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tendrás la necesidad hoy de mostrarte abierto y dinámico con las gentes que te rodean. Tu popularidad aumentará muchos puntos y entrarás en un período de vitalidad exacerbada que te dará muchas satisfacciones y algún contratiempo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Parece que hoy la suerte te va a acompañar durante todo el día. Tienes ganas de tentarla y vas a tener éxito. En el amor, en el trabajo, en el juego, en todo lo que puedas y quieras imaginarte la tendrás detrás de ti. Serás el objetivo de una persona que pretende conseguir algo de ti.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Las buenas relaciones sociales te proporcionan una seguridad interna que a la vez te permite progresar personalmente. Pueden surgir problemas con la alimentación porque dedicas poco tiempo a comer despacio y correctamente.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Aprenderás mucho observando a los que tienes alrededor. Todo tipo de situaciones tendrán su moraleja, y hoy te mostrarás especialmente receptivo a ellas. La salud puede seguir dándote la lata si no pones más atención al descanso y a la relajación mental.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Te convendrá mantenerte abierto a las sugerencias en tu trabajo, que no siempre tienen por qué venir de tus jefes. Tal vez estés dando muestras de anquilosamiento de cara a los demás y tú no te hayas dado cuenta.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Gran alegría por haber aprobado un examen difícil. Ahora ya puedes empezar a hacer planes de futuro con más seguridad. Tu pareja no se alegra tanto como tú, y es que sabe que ahora es posible que destinen fuera de tu ciudad.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Algún cambio en tu vida familiar te traerá de cabeza a partir de hoy. Se avecinan posiblemente problemas financieros de parte de alguno de tus hermanos o primos y todos tendréis que echar una mano para sacarle del bache.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Profesionalmente puede que no estés donde quisieras o esperabas, pero nadie vendrá a tu puerta para ofrecerte algo mejor, así es que será hora de que comiences a moverte. Muéstrate abierto ante cualquier posibilidad, porque puede ser la buena.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Vas a lanzarte a adquirir un compromiso sentimental que tu pareja lleva mucho tiempo pidiéndote. No te arrepentirás, pero los nervios no te los va a quitar nadie. No te empeñes en ponerte al día en el trabajo en menos de un día

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La salud se resiente del esfuerzo que vienes haciendo en el trabajo durante las últimas semanas. Ahora llega la calma, y cuando bajas la guardia te encuentras que estás agotado. Hazte análisis más a menudo y cuídate el hierro.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Si alguien te pide hoy dinero, reflexiona bien sobre esa persona, porque es probable que después te sientas estafado. Pueden aprovecharse de tu buena fe, porque tu generosidad tal vez esté yendo demasiado lejos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Vives en una racha de continuos sobresaltos, con muchas alternativas e influencias a tu alrededor que te descolocan y parecen entorpecer tus objetivos, pero esto te enseñará muchas cosas, trata de aprovechar estas experiencias.