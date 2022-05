Sr. Director.

Aclarando, el término Illuminati se refiere en esencia a sectas de poder, pero en éste caso se propone fonéticamente como acepción de iluminados. Siendo así y basado en el encantamiento masivo que muestran muchos con el mundo de la ciber-comunicación—celulares, pantallas, etc.—con sus innegables ventajas y facilidades pero también, sus grandes dificultades, fallas de funcionamiento y errores que a veces se observa, desde pág. web y para peor en organismos del Estado, ejemplo reciente en el S.I.I. (Servicio de Impuestos Internos), una vergüenza; no puedo más que creer y comprobar que a ésta nueva tecnología le falta muchísimo desarrollo, amén de haber sido impuesta en forma abrupta siendo muy compleja, insegura, eventual y discriminatoria sin ofrecer alternativas (creo debió implementarse de forma menos ambiciosa, simple, prudente y armónica. Hoy hay gran número de persona que por diferentes razones o no pueden o no saben o no les interesa), a veces un verdadero suplicio, lo demás un cúmulo de bien intencionados pero obtusos illuminati.

Por: José Manuel Caerols Silva