La investigación que lleva el caso de Cormusaf de San Fernando ya posee más de treinta personas formalizadas, recordando que el alcalde de la comuna, Luis Berwart está en prisión preventiva.

Por: Fernando Ávila F.

Este miércoles se formalizó a 15 nuevas personas en el marco de la investigación de fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado que afectó a la Corporación Municipal de San Fernando bajo la administración del ex alcalde, Luis Berwart.

Cabe recordar que hace unas semanas se formalizó a diez personas en el marco de la investigación por el delito de fraude al fisco uso malicioso de instrumento privado, investigación que tiene en prisión preventiva a Luis Berwart y arresto domiciliario a Juan Molina, ambos ex alcaldes de la comuna. Son personas que se desempeñaron como ex trabajadores del municipio, prestadores de servicios y asesorías, proveedores, entre otros, quienes en su mayoría emitían boletas y facturas honorarios ideológicamente falsas

Fue así como este miércoles se realizaron nuevas formalizaciones, por delitos como uso malicioso de documentos públicos y/o fraudes de subvenciones. En la investigación también se encuentra en prisión preventiva el ex administrador municipal, Pablo Bravo Cruz, quien ya ha declarado en la investigación, montos defraudados que superan los 3 mil millones de pesos.

El trabajo que encabeza la Fiscalía de Alta Complejidad investiga delitos que se cometieron mediante diversas acciones, como la creación de sociedades utilitarias para fines delictivos (empresas fantasmas), utilización de sociedades reales que no prestaron los servicios pagados y otras como el cobro de dineros por funcionarios activos de la Corporación. Es así como el Ministerio Público, manifestó que están las condiciones para dar por acreditado el delito de fraude al Fisco (en calidad de autores) y falsificación de instrumento público (consumado y reiterado).

También han sido formalizados tres ex concejales de la comuna de San Fernando, Alejandro Riquelme Calvo (UDI), Enrique Días Quiroz (PPD) y Pablo Orellana Rivas (Independiente), a quienes se les investiga por recibir supuestos sobornos y no perseverar en una denuncia por notable abandono de deberes que existía en contra del ex alcalde, Luis Berwart.

Sobre la formalización de este miércoles, fue en el Juzgado de Garantía de San Fernando donde se formalizó a 15 imputados por los delitos de fraude de subvenciones y falsificación de instrumento privado mercantil.

Respecto a las medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Garantía, dos imputados quedaron en prisión preventiva, arresto domiciliario total para dos imputados, arresto domiciliario nocturno para uno y, arraigo nacional para diez, dando un plazo de investigación para todos los imputados de 120 días. Al igual que en el resto de los casos, las personas formalizadas fueron contratadas para una serie de trabajos que nunca realizaron, pese a ello entregaban facturas o boletas.

Fue el matrimonio de iniciales A.R. y P.U., quienes quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva. Ambos se encontraban en la comuna de Talagante, debiendo presentarse hasta antes de la medianoche de este miércoles en Santiago, (Centro de Régimen Cerrado), de lo contrario se despachará una orden de detención.