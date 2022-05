ARIES (21 marzo – 20 abril).

Las novedades se aceleran en el terreno profesional, y deberás afrontarlas con toda la atención del mundo para no desaprovechar tus oportunidades. El terreno sentimental se resentirá por eso, aunque será una crisis pasajera.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

No puedes pretender esta en todos los sitos a la vez y atender a todo el que te lo pide. Tienes muchos amigos y mucha familiar que te necesita, pero el primero eres tú. Tu generosidad no puede abarcarte y no dejarte espacio para ti mismo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si necesitas un buen consejo, hoy podrás recurrir a las personas que más experiencia tienen, es decir, los mayores de la familia, a quienes en muchas ocasiones no les damos la importancia que tiene su punto de vista en los momentos delicados.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Eres demasiado diplomático y prefieres no decir lo que realmente piensas con tal de no discutir. A veces a tu pareja le irrita que no seas capaz de imponerte a los que tratan de jugar contigo. Las muelas te duelen y algo te provoca una infección en la boca.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Te sientes cada vez con mayor seguridad en los terrenos amorosos, y tendrás la oportunidad de conocer a fondo nuevas experiencias que ni siquiera te habías planteado. Dependerá de ti si quieres seguir en el juego.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu natural atracción por la investigación de territorios desconocidos podrá más que el apartado de la razón y tenderás a zambullirte en esos terrenos pantanosos, lo que no dejará de darte algún problema.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Mejorar en general, esa será tu mayor preocupación en el día de hoy. Te la vas a tomar con tanta seriedad que en algún momento llegará a convertirse en una máxima inalterable. Demasiado rígido contigo mismo y por consiguiente con todo el que pase por tu lado.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tu visión para producir pequeñas soluciones que parcheen grandes problemas te dará el reconocimiento que esperabas en el trabajo. Buenas noticias que llevarán aparejada una decisión al respecto que posiblemente afecte a tu lugar de residencia.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hoy serás todo oídos, con gran facilidad para escuchar a los demás y ofrecerle tus sinceros consejos, que serán muy apreciados. Si tienes dudas en el terreno sentimental, será un excelente momento para tomar una determinación.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Hoy tendrás un papel importante en todo tipo de negociaciones, bien sean personales o profesionales. Serás el centro de datos al que acudan todos los implicados para justificar sus argumentos. En el terreno personal te encontrarás con una sorpresa.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tienes un poco olvidada a la familia y hoy podrían pasarte factura en forma de desinterés. No has perdido ni un ápice del afecto que sientes por ellos, pero tus ocupaciones te han alejado un poco de su entorno. Deberás reconquistar posiciones si te duele que se olviden también de ti.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Cambios y nuevas perspectivas de futuro asoman en tu vida. Un viaje te ocupa la mente porque quieres planearlo todo al detalle. Todo lo que esté relacionado con el agua te dará fuerzas y energía para enfrentarte a lo que venga.