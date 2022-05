-La segunda actividad en terreno de la iniciativa ejecutada por Bomberos de O’Higgins se desarrolló el fin de semana pasado en el Parque Abel Bouchón de San Fernando.

La segunda actividad en terreno de la iniciativa de capacitación ciudadana ejecutada por Bomberos de O’Higgins, “Te educamos para prevenir emergencias en la Región de O’Higgins”, se desarrolló exitosamente el fin de semana pasado —sábado 14 y domingo 15 de mayo— en el Parque Abel Bouchón de San Fernando, donde más de 200 personas de las comunas de San Fernando, Santa Cruz, Nancagua, Placilla, Chimbarongo, Las Cabras, Pichidegüa, Peumo, San Vicente de Tagua Tagua, Malloa y Quinta de Tilcoco, recibieron de parte de 60 bomberos instructores las herramientas básicas y necesarias para prevenir y enfrentar emergencias domésticas, en este caso, mediante la aplicación de las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) y la Maniobra de Heimlich, para la Obstrucción de la Vía Aérea por un Cuerpo Extraño (OVACE).

El presidente del Consejo Regional de Bomberos de O’Higgins, Juan Carlos Field, recalcó que se trata de “un proyecto innovador, de más de 200 millones de pesos, financiado por el Gobierno Regional de O’Higgins y con la mano de obra, por decirlo de alguna forma, de los bomberos de O’Higgins, nuestros instructores, y también bomberos, para poder capacitar a todas las personas que ya están coordinadas con las diferentes municipalidades de las 33 comunas de O’Higgins”.

“Nosotros, como Academia Nacional de Bomberos, capacitamos a nuestros bomberos, pero ahora queremos sacar un modelo de capacitar a nuestra población. Por eso, le presentamos la idea al Gobernador, y los señores Cores aprobaron la idea de muy buena forma y en esta segunda etapa vamos a seguir capacitando a los pobladores de O’Higgins. Y la última etapa será en julio, en Rancagua, también en la prevención de incendios hogareños, por lo tanto, queremos transmitir lo que hacemos como Academia Nacional, pero en este caso, a las personas que viven en la región”, precisó.

Asimismo, manifestó su orgullo por el trabajo conjunto llevado a cabo con el Gobierno Regional de O’Higgins, “porque hemos trabajado muy bien como región, 31 cuerpos de bomberos, 91 compañías y estamos muy contentos, porque el día 20 de mayo vamos a hacer entrega de cinco máquinas forestales en la comuna de Chimbarongo, para diferentes cuerpos; el día 3 de junio se va a entregar el cuartel de la Segunda Compañía de Población, del Cuerpo de Bomberos de Peralillo; y el día 10 de junio se entregará el cuartel de la Segunda Compañía de Marchigüe, del sector de Alcones”.

En se sentido, Field expresó estar “muy contento, porque seguimos avanzando, pero como siempre he dicho, todos estos sueños no serían posible, si no tuviéramos el tremendo respaldo que tenemos de nuestras autoridades del Consejo Regional de O’Higgins, en este caso a través del Gobernador y todos los Cores”, enfatizó.

El proyecto es financiado con un aporte del FNDR del 7% Social por cerca de 148 millones de pesos, a los que se suma un aporte de Bomberos de O’Higgins por más de 59 millones de pesos, correspondientes a horas hombre, disponibilidad de equipamiento y material mayor de emergencias alcanzando una inversión total superior a los 207 millones de pesos y permitirá capacitar a alrededor de mil personas en la región.

El desarrollo de este innovador proyecto partió en el Estadio Municipal Nilahue Cornejo, en la comuna de Pumanque, el pasado 26 de marzo, con enfoque en la prevención de incendios forestales; continuó el fin de semana en San Fernando y culminará los días 9 y 10 de julio, en el Estadio El Teniente de Rancagua, con las comunidades de Coltauco, Doñihue, Coínco, Rengo, Requínoa, Olivar, Machalí, Graneros, Codegua, San Francisco de Mostazal y Rancagua, quienes recibirán orientación y consejos prácticos para prevenir incendios en el hogar.