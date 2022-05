Mis muy queridas y muy queridos Catequistas:

Hoy como cada año en la Solemnidad de la Ascensión del Señor, queremos como Iglesia, dar gracias a Dios y bendecir su nombre, por el gran trabajo evangelizador que cada uno de ustedes realiza por medio de la catequesis.

En efecto, son ustedes hombres y mujeres, adultos y jóvenes que han dejado resonar en sus oídos y corazones las palabras de Jesús al dejar este mundo: “vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado”.

Como Obispo de la Iglesia en Rancagua, por lo tanto, como padre y pastor, deseo por medio de esta carta manifestarles mi reconocimiento agradecido por la hermosa labor que ustedes realizan.

Conozco la generosidad que tienen para con el Señor y los hermanos: cuando dejando sus hogares, trabajos y legítimo descanso salen para encontrarse con aquellos que desean saber más de Dios y se preparan para recibir los sacramentos.

No ignoro que, quizá en algunos momentos sienten que les exigimos mucho en cursos, reuniones, y otras actividades que se unen a las tareas que ya realizan. Con todo, he visto siempre en ustedes un afán de servir a la Iglesia, he visto que tienen un cariño grande para con ella y saben que gran parte de su crecimiento depende del tiempo y la formación que ustedes prodigan. Por todo esto gracias, muchas gracias.

Como pastor quisiera pedirles en este día, que lo que ustedes siempre hacen, sus catequesis, lo hagamos cada vez de mejor manera. Que cada uno de nuestros encuentros de preparación a los distintos sacramentos, sean momento de oración, de conocer más la belleza de la fe.

Acrecentemos los vínculos fraternos entre catequistas, con nuestros sacerdotes, diáconos y con todos los miembros de la comunidad parroquial, vivamos la sinodalidad a la cual estamos invitados, construyamos Iglesia.

Que cada vez que damos una catequesis, que sea ésta un espacio de acogida generosa a quienes llegan, de alegrarnos con ellos porque han recibido un llamado del Señor, de educarlos en la fe poniéndolos en contacto con Jesucristo e invitándolos a su seguimiento, así como nosotros procuramos hacerlo.

En realidad, cada catequesis ha de ser, no una clase de algo que aprendimos en un libro, sino el compartir que hemos conocido a un Jesús que nos cambia la vida y que queremos seguirlo. Cada catequesis ha de ser un testimonio de lo que hemos visto, oído y conocido. ¡Seamos siempre discípulos para ser luego muy buenos misioneros!

Queridos Catequistas: gracias por su amor a la Iglesia, por su perseverancia en el apostolado. Deseamos construir juntos una Iglesia cada vez más fraterna, orante, misionera. Proclamemos la verdad del evangelio, sigamos sirviendo al Señor con alegría y siendo testigos de la misericordia.

Que Jesús y la Virgen les protejan siempre

Su obispo

+ Guillermo Vera Soto