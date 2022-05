ARIES (21 marzo – 20 abril).

Te encuentras fuerte y dispuesto a hacer ejercicio para mejorar tu estado general. Te vendrá bien porque tendrás que atender a los cambios en el trabajo en la mejor forma posible.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

No será el momento de mirar solo por tus intereses más cercanos, sino el de la solidaridad, comenzando por tu propia familia y amigos, entre los que puede haber personas que estén más necesitadas de lo que imaginas.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

El equilibrio es la pieza fundamental que necesitas para resolver ese rompecabezas que tienes en casa. No debes alterarte excesivamente con las salidas de tono de tu pareja y debes entender que está pasando por una etapa en la que sólo necesita tu paciencia y tu saber estar.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los más jóvenes de los nacidos bajo este signo descubrirán hoy nuevas maneras de seducción que les serán muy útiles en futuras situaciones sentimentales. En general, buen día para los asuntos del amor.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tu ego puede crecer hoy hasta el infinito cuando salgas triunfante en una especie de competición en el trabajo o en las clases a las que asistas, el caso es que te destacarás de los demás por una buena y rápida solución al dilema que se plantee.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Vivirás hoy situaciones sorprendentes que, lejos de complicarte la vida, te sacarán mediante la risa de la rutina del trabajo. El buen humor te llevará a completar una jornada excelente en compañía de tu familia o amigos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No te lances a la piscina sin el bañador puesto. Es decir, no tomes decisiones antes de consultar a los implicados en las mismas. Aunque tu pareja te haya dado libertad en su ausencia, no eres capaz de poner un pie en la calle sin ella… ya es hora de que salgas un poco con los amigos, ¿no?

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Los nervios pueden jugarte una mala pasada en el trabajo o, lo que es peor, con personas que aparezcan eventualmente en tu vida. Intenta relajarte de cualquier manera, hay trucos tan sencillos como contar hasta tres antes de hablar.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Si has comenzado un nuevo trabajo, debes ser muy prudente con tus comentarios, en especial si afectan a terceras personas. Podrían traicionarte a las primeras de cambio, pese a la supuesta confidencialidad de tus conversaciones.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Buenas perspectivas para viajes, cambios de ciudad o mudanzas, cualquier actividad que implique desplazamientos. Si tienes pareja, los problemas de convivencia pueden acrecentarse ante estos acontecimientos viajeros.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Las relaciones de pareja pueden complicarse si no conseguís poneros de acuerdo sobre vuestras apetencias sexuales. Debes sincerarte con tu media naranja y llegar a acuerdos puntuales para evitar dar al traste con tu relación.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

No permitas que los problemas puedas tener en tu vida personal interfieran en tu rendimiento en el trabajo. De lo contrario, es más que posible que acabes metiéndote en problemas con tus superiores, y eso es lo último que necesitas.