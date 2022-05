Es difícil avanzar por las mañanas y en las tardes por muchas calles y avenidas de Rancagua si es que no andas en una bicicleta. Es que la situación es la peor para los automovilistas que tienen que hacer lo posible para llegar a los colegios a dejar a sus hijos y posteriormente ir rápidamente a sus lugares de trabajo.

El problema puede ser visto de muchas partes y enfoques; uno podría ser la no planificación cuando la ciudad crece y ofrece sectores para construir a empresas, que después de construir y vender dejan que cada uno se las arregle en como llegar a diferentes destinos y moverse, por las mismas calles y pasajes en donde antes vivían unas cuantas familias. Así creció parte de Machalí y sectores como el comprendido entre Rio Loco y Baquedano en Rancagua, donde en unos pocos años las viviendas y la cantidad de personas aumentaron exponencialmente, sin embargo la infraestructura vial sigue siendo la misma y recién ahora se hacen arreglos y mejoras para abordar la situación.

Otro punto es la gran cantidad de autos que existen y lo poco atractivo que resulta moverse en transporte publico. Este puede ser un tema, ya que no ha existido en la región una verdadera evolución al respecto y en el cual masivamente uno decida preferir un bus o un colectivo por sobre ir en auto a cualquier parte. Así la evolución del transporte publico no va de la mano del requerimiento de los usuarios y muchos protestan que no existen horarios claros

Por otra parte la pandemia hizo que los autos se convirtieran en un bien necesario para el resguardo de la salud y la familia y así evitar el uso de locomoción colectiva, que a toda vista no cumple con mínimas en prevención.

Así las cosas, muchos no encuentran nada mejor que culpar a las ciclovías de los tacos…. ¿Cómo?… si leyó bien… hay algunos que culpan a las ciclovías de los tacos, algo extraño si se ve avenida San Juan, Miguel Ramirez, Carretera del Cobre y Millan, avenidas que tienen ciclovías y que no le quitaron espacio a las calles.

Por otro lado se señala el centro de la ciudad se congestiona gracias a las ciclovías … También resulta extraño ya que las ciclovías ocuparon espacios que eran usados como estacionamientos en su mayor parte. Pero además muchas veces las ciclovías siguen siendo utilizadas para detenerse y sobretodo en el centro donde los camiones de transporte de bienes no tienen hora para bajar la mercadería. Así muchas veces las ciclovías son usadas por estos camiones por horas.

Cuando uno entra a calles como bueras o astorga , Campos o Cuevas que no tienen ciclovías, con qué se encuentra? Con tacos…. Hechos por autos y por una gran cantidad de automóviles mal estacionados. Entonces la culpa es de las ciclovías?, creo que mas bien es de los automovilistas, que en su gran mayoría no planifican sus viajes o que esperan ir de la puerta de su casa a la puerta de su destino, tal como lo hacemos los ciclistas.

El centro de Rancagua tiene un poco mas de un kilometro de Largo y de ancho, entre Millán y Alameda y entre Freire y San Martín, distancia que en bicicleta a 20 km/h puede ser atravesada en un poco mas de 3 minutos y caminando en 10. En autos es indeterminado ya que la cantidad de ellos que entran al centro es gigante. Qué pasaría si se permitiera el acceso solo de locomoción colectiva y de vecinos del sector? Posiblemente estaríamos hablando de calles con menos vehículos y con menos tacos. Pero pasa algo mas: Los estacionamientos están en su casi 90% dentro de ese micro centro, lo que hace obligatorio el acceso de automovilistas en busca de estacionamientos.

Soluciones a corto plazo podría subir los valores de los estacionamientos, que hoy bordean los mil pesos la hora, en países que han querido bajar el uso del automóvil en los sectores céntricos llegan a costar 10 euros la hora. A largo plazo, sacar los estacionamientos del centro y ubicarlos en sectores cercanos al centro, que tendría que ser pedaleable y caminable en su casi totalidad.

Muchos se pueden oponer y podríamos estar de acuerdo, pero hacer una mejor ciudad va de la mano de sacrificios. La movilidad es una cuestión que molesta y que lamentablemente se ve reflejada en la congestión, que causa malestar a los conductores y pérdidas de tiempo importante para el diario vivir. Pero solucionar la congestión con mas calles es lo peor y como bien decía el urbanista Louis Mumford “Atacar los problemas de congestión con mas carriles, es como comprar pantalones mas anchos para mejorar los problemas de obesidad”.

La Bicicleta es solo un componente que puede ayudar, pero hay mucho mas por hacer y avanzar.

Christian Droguett

Rancagua en Bicicleta