Por: Fernando Ávila F.

De un hecho delictual fue víctima el alcalde de la comuna de Rancagua, Juan Ramón Godoy. Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 20:00 horas del martes en Avenida Miguel Ramírez, hasta donde llegó personal de la Tercera Comisaría Rancagua Oriente.

Ya en el lugar, Carabineros se entrevista con el Alcalde de Rancagua, quien manifestó que a las 20:00 horas dejó su vehículo estacionado en los estacionamientos del Punto Vivo y, se trasladó hasta una pizzería que se ubica en el lugar.

Fue en esos momentos que una persona de sexo masculino le comenta que desde un vehículo marca Hyundai, modelo Accent placa patente FLTX-38, descienden dos sujetos y le sustraen especies desde el maletero, para luego darse a la fuga en dirección desconocida. Lo sustraído fue avaluado en la suma de 2 millones 600 mil pesos.

Tras ello, el fiscal de turno dispuso la concurrencia de personal de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, lo sustraído corresponde a un Macbook, un bolso y un terno, ninguna de las especies correspondiente al área laboral del alcalde. Personal de la SIP de Carabineros de la Tercera Comisaría realiza diligencias como análisis de cámaras que existen en el lugar, imágenes que puedan entregar algún dato para esclarecer los hechos, así como con la placa patente del vehículo determinar quién es el propietario del automóvil y si este posee algún encargo por el delito de robo.

“Estos hechos no pueden quedar en la impunidad”

Según señaló el alcalde de Rancagua, esta sería la segunda vez que en este año le roban especies desde su automóvil.

La vez anterior un hecho delictual ocurrió en el Homcenter, Plaza América, donde también rompieron el vidrio de su vehículo, buscando según el alcalde alguna información. Según Godoy, este hecho se conecta con varios hechos vandálicos que están ocurriendo en Rancagua, como la rotura de matrices y corte de cables de fibra optima y, también de semáforos. “Aquí uno no ve el hecho como que se esté extrayendo o robando algo de valor, sino que más bien para hacer daño”, dijo el alcalde, quien agregó que han colocado los antecedentes mediante una querella, y en este último caso, también interpondrá una querella contra quienes resulten responsables. “Lo que me interesa es que no solamente se persiga a los autores materiales, sino que también a los autores intelectuales de estos hechos”, aseguró.

Godoy añade que el hecho ocurrido la noche del martes fue en un tramo muy corto, que en un trayecto de menos de 500 metros, llegan directo a él, existiendo las imágenes de las cámaras de seguridad, algo que a su juicio es fácil de presumir que lo venían siguiendo. “Yo lo dije desde un principio, cuando intentaron quemar la municipalidad, cuando nos hemos querellado por todos estos hechos vandálicos en la ciudad, a mí no me van a intimidar, nosotros seguimos con más fuerza de trabajo desarrollando un Rancagua mejor, que es lo que nos piden todos los rancagüinos y rancagüinas”, dijo el alcalde, quien agrega que “estos hechos no pueden quedar en la impunidad”.

A juicio de Godoy, existen situaciones muy extrañas que están ocurriendo, no sólo a él, ya que también en la ciudad, con personas que sólo quieren hacer daño. Sobre lo sustraído, indicó que son pertenencias personales, entre ellas un computador, extrañándole que en el vehículo habían más cosas de valor y, no se las llevaron. “Fueron directamente a un bolso, un colgante de ropa y una mochila que contenía un computador que estaba nuevo”, dijo el alcalde