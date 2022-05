Ya durante la semana pasada tuvimos nuestros primeros días de alerta ambiental de la temporada.

Es que pese a que estemos aún en pandemia, con la llegada del frio seguramente en los próximos días, incluso tal vez hoy mismo, tendremos nuevas Alertas en las 17 comunas de la región que pertenecen a la zona saturada contempladas en el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de O´Higgins.

El llamado entonces se vuelve a repetir como cada año, que la comunidad cumpla con las medidas de mitigación como son el no usar calefactores a leña no certificados, aunque en la especial situación que vivimos es de suponer que esta demás el llamado por contaminación a suspender las actividades deportivas al aire libre, ya que de igual manera -esperamos- no se están realizando para mantener el necesario distanciamiento social.

La fiscalización, tanto en los hogares como en los puntos de venta de leña, esperamos que sea más rígida que nunca, es que este no es un año normal -estamos en pandemia- lo que hace que cualquier complicación en la calidad del aire sea más compleja que en años anteriores, por las complicaciones respiratorias que significa. Especialmente considerando que el maldito Covid 19 es a fin de cuentas una enfermedad respiratoria.

Por lo pronto, manténgase abrigado, opte por otras formas de calefacción mucho más eficientes y prepárese porque el frio está llegando, ya que aún no sucede nada con el anunciado plan de descontaminación por PM 2,5, así que tendremos este 2022 solamente más de lo mismo en materia ambiental.

Luis Fernando González V.

Sub Director