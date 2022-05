La construcción de un entorno que favorezca el desarrollo de emprendimientos en diversas etapas contempla la participación de los más diversos y variados actores públicos y privados que se interconecten y promuevan el nacimiento y articulación de un ecosistema colaborativo.

Con esta premisa y convencidos de continuar trabajando por emprendedores y mipymes de la Región de O ¨Higgins, recientemente se realizó una nueva jornada de la Mesa Regional en el marco del proyecto FIC “Aceleración del Ecosistema de Emprendimiento Regional de O´Higgins” que es financiado por el Gobierno Regional junto a su Consejo, desarrollado por la Universidad de La Frontera, la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía (a través de IncubatecUFRO) y la Agencia de Ecosistemas: Gulliver, junto con el apoyo de Corfo y la Corporación Pro O’Higgins, y que en dos jornadas congrego a representantes de la Institucionalidad Pública y Privada de Fomento Regional, la academia, del tercer sector, la industria creativa, emprendedores y mipymes.

Mesa Regional del Ecosistema Emprendedor

A primera hora y en dependencias del Instituto Profesional Santo Tomas, los y las integrantes de la Mesa Regional del Ecosistema de Emprendimiento, trabajaron particularmente en la oferta programática existente y como desde el conocimiento particular y experiencia, se puede generar una valiosa sinergia y colaboración que potencie la vinculación interinstitucional y su oferta de instrumentos para fortalecer el emprendimiento, la innovación y el desarrollo no solo de nuevos negocios, sino que de territorios y donde existen grandes y valiosas experiencias como Colombia y Perú.

Los asistentes coincidieron en la riqueza de experiencias que se han desarrollado en la Region y la necesidad de integrar nuevos actores en la Mesa Regional, que permita aportar nuevas miradas, experiencias, Know how y co creación, impulsando desde diversas aristas escenarios favorables de desarrollo emprendedor y empresarial, afectando positivamente las economías locales.

En este sentido, la Secretaria Regional de Economía de la Región de O´Higgins, Francisca Cagliano, presente en la oportunidad indico que “estas sesiones son un espacio de diálogo que nos permite, tanto a actores públicos como privados, potenciar la innovación en la región y trabajar en el aceleramiento del emprendimiento local a través de acciones, trabajo colaborativo y vinculación. Gracias a la participación de todas y todos quienes contribuyen, la región aumentará su crecimiento económico, empleo y nuevas oportunidades”.

Por su parte, Manuel Olmos, rector de Santo Tomás Rancagua puntualizó que “estamos felices de poder acoger a distintas organizaciones, instituciones, a Gobierno, a consultoras y otras instituciones de educación superior para poder trabajar colaborativamente por el emprendimiento de la Región y que nos hace tanta falta”.

Crecimiento Emprendedor

El principal capital del FIC “Aceleración del Ecosistema Regional de Emprendimiento Regional de O´Higgins” son sus emprendedores y mipymes, quienes de manera presencial o remota participaron de la jornada que los convocó al Salón O´Higgins de la Delegación Presidencial. En la cita, se trabajó la experiencia y el desarrollo de iniciativas B, focalizadas a la sostenibilidad de los negocios y la colaboración extrema.

Cabe puntualizar que en estas jornadas, emprendedores y mipymes han trabajado en el desarrollo y crecimiento de sus capacidades, siendo por el principal sosten que impulsa cada idea de negocio que se ejecuta en la Región de O´Higgins.

Asi el FIC ha sido un valioso aporte a empresarios locales que participan. Lo ratificó Lesly Armijo, empresaria talabartera de San Vicente de Tagua y fundadora de “Morena Crea” quien puntualizó que “estos encuentros son tremendamente importantes para nosotros como empresarias y empresarios. Nos generan conectividad, lazos y visibilidad. Aumentamos nuestra experiencia y conocimiento, incrementando nuestra red de apoyo y colaboración, con mayores posibilidades de crecimiento.”

En tanto Jorge Riveros, co fundador de Helados Frandjo’s, de Marchigüe, destacó el aporte del FIC a las empresas locales sosteniendo que “somos cientos las empresas que no estamos en la urbe y las capitales, pero que sí generamos riqueza, innovación, empleo y crecimiento, y este tipo de iniciativas logra que nos conectemos, y algo tan simple pero muy necesario, como conocernos, generar redes y valor colaborativo que nos permita abrir puertas , hacer nuevos negocios y proyectarnos en el tiempo.”

Compromiso el Gobierno Regional

Consultado sobre los avances y aportes que realiza el FIC “Aceleración del Ecosistema de Emprendimiento Regional de O´Higgins”, el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya indicó que “tenemos claro y es una de nuestras prioridades, que la Región de O´Higgins tiene una vocación emprendedora e innovadora, y que debemos dar las herramientas y la colaboración necesaria para que esas ideas y negocios se materialicen, generen riqueza y empleo, fomentando y preservando el talento regional, y es ahí donde el FIC que ejecuta la Universidad de la Frontera es relevante, porque crea los vasos comunicantes entre los diversos actores que dan vida a un Ecosistema que requiere potenciarse y que va por un muy buen camino”.