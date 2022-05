ARIES (21 marzo – 20 abril).

No debes permitir hoy que los problemas del ámbito familiar te acaben afectando durante la jornada, porque no tendrá nada que ver contigo ni con tu pareja. Si tienes algo que discutir, procura sobre todo no dejarte llevar por los nervios.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tal vez tu relación sentimental no vaya a ningún sitio, por eso deberás prestar mucha atención a una señal inequívoca por parte de una tercera persona. Si no crees en el famoso flechazo, tal vez a partir de ahora cambies de opinión.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Has tomado una decisión que te permitirá disponer de tiempo libre para dedicarte a tu formación y a tu familia. Aunque te cueste acostumbrarte a tu nueva vida, en el futuro saldrás ganando. Controla los gastos si te quieres ir de vacaciones.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Puede que no tengas toda la suerte que necesitarías para conseguir algo que deseas mucho, pero cuentas con tu propia valía. Si te presentas a cualquier tipo de competición, la buena forma física será determinante para obtener un resultado exitoso.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Los nacidos bajo este signo estarán muy pendientes de los más jóvenes de la casa, les apetecerá imbuirse de su vitalidad y energía antes de quedarse anclados en pasatiempos estáticos. Un buen partido de fútbol o baloncesto será muy divertido.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tendrás facilidad para abstraerte de cualquier tipo de problema o distracción y concentrarte en lo que estás haciendo. Una cualidad muy positiva y beneficiosa para todo tipo de trabajos intelectuales, en los que un momento de duda puede echar por tierra el trabajo de muchas horas.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Con los amigos te mostrarás sincero y humilde, tal y como tú te sientes en estos días. Los disfraces y la superficialidad no irán contigo en esta etapa de tu vida y tendrás claro que no vas a utilizarlos. No te dejes convencer por voces persuasivas en el terreno económico.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si tienes pareja, habrá llegado el momento de sosiego necesario para el diálogo, es mejor que aclares todo lo que no te gusta de tu relación, porque hay cosas de las que no te fías y si lo dejas así irá a peor rápidamente.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Las relaciones íntimas estimularán tu vida de pareja, que últimamente había quedado un poco desteñida por la rutina. El romanticismo te hará llegar al erotismo y de ahí a la pasión para sacar a flote tu vida sentimental.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Pese a que pases por una fase delicada en el trabajo, tus seres queridos esperan más de ti. No debes traspasar tu preocupación a tu vida íntima, porque ellos no verán que el problema sea tan grave y requerirán más entusiasmo de ti.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Momentos muy propicios para cualquier actividad relacionada con lo artístico, si es que este es tu campo de actuación, o simplemente para la creatividad. Si tienes algún trabajo delicado pendiente, este será el momento de llevarlo a cabo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

No es un buen día ni para el diálogo ni para tratar de solucionar problemas mediante la conversación. Hoy son los hechos los que van a llevar la iniciativa, aunque es probable que esta máxima no concuerde con la de tu pareja, que requerirá más comunicación.