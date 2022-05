Por: Alejandra Sepúlveda.

Como país hemos pasado unos años duros, donde la pandemia ahondo las problemáticas económicas y sociales que se veían en los diversos indicadores, pero lamentablemente, aunque el covid ha dado una tregua, los informes económicos no son muy alentadores producto de factores interno y externos que están provocando una gran inflación. Por lo anterior que el ministerio de economía, encabezado por Nicolás Grau, comenzó a informar sobre una serie de medidas para poder incentivar a la espera reactivación. En una entrevista con Diario El Rancagüino, el ministro que hoy se encuentra en la región de O´Higgins para realizar el lanzamiento del programa Capital Semilla de Sercotec y reunirse con Mipymes de Doñihue, explicó el plan de reactivación y la importancia de las empresas de menor tamaño para el gobierno.

Sueldo mínimo y subsidio

Desde hoy comienza a regir la nueva ley que habla del sueldo mínimo, un aumento logrado entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, y aprobado por el congreso que por palabras del ministro de economía “significa el aumento más grande de los últimos 25 años para los trabajadores del país”, la normativa indica que el aumento del ingreso mínimo mensual será de $380.000 a contar del 1 de mayo de 2022, y de $400.000 a contar del 1 de agosto de 2022. Y si la inflación acumulada supera el 7% a diciembre de 2022, el salario mínimo aumentará a $410.000 desde enero de 2023.

Sobre ¿por qué se pactó este aumento en un momento donde la economía no está en sus mejores momentos? Grau respondió que “primero es un compromiso programático del gobierno, con un horizonte al menos 500 mil pesos al final de gobierno. Creemos que los salarios están atrasados en Chile y para lograr mejorarlos se requieren distintas políticas, como aumentar productividad, mejorar los procesos de negación colectiva, una política de mejoramiento y estabilidad de los empleos, en fin, una política que en su conjunto aumente los salarios de la población”.

Según algunas cifras del gobierno cerca de 800 mil trabajadores dependientes formales del sector privado -con jornada completa- reciben salario mínimo. El 70% de quienes ganan el mínimo trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas, es por ello que como una forma de no entregarles más carga a las empresas de menor tamaño se creó un subsidio especial. Al respecto Nicolás Grau detalló que “este subsidio para empresas de menor tamaño es inédito, y responde a las razones que nos daban las empresas por la que no podían aumentar los ingresos de los trabajadores”.

El subsidio contempla para las pequeñas y medianas empresas, el pago de $22.000 entre mayo y julio de 2022 por trabajador y $26.000 a partir de agosto de 2022. Si aumenta el IPC en un 7%, el monto asciende a $32.000 entre enero y abril 2023. “por ejemplo si una empresa tiene 10 trabajadores hasta febrero del 2022, va a recibir por cada uno de ellos 22 mil desde mayo en adelante, ósea un total de 220 mil pesos”, detalló el ministro, quien explicó que para acceder al subsidio las empresas deben entrar a una plataforma web del Servicio de Impuestos Internos, donde la empresa con su RUT debe ingresar sus datos y poner un numero de cuenta para el reembolso. Posteriormente el sistema envía la información a la Tesorería para realizar el pago. “El sistema busca en las informaciones vigentes del seguro de cesantía entre enero y abril del 2022, las declaraciones y pagos de cotizaciones de las empresas, con esos datos se calcula el monto del subsidio que se deposita a las empresas … la ley indica que el SII tiene 20 días para poner a disposición la plataforma, a contar desde el día de ayer, pero como la implementación del subsidio es nueva, los primeros pagos se realizarán en junio, de forma retroactiva el mes de mayo, luego seguirá normalmente hasta abril del 2023 cuando entre en vigencia una nueva ley”. Describió el ministro de economía.

En total el aporte del estado podría llegar a unas 190 mil empresas de todo el país, las empresas que tienen derecho a ello, son las que tengan ventas anuales menores a 100 mil UF en el 2021 y cuentes con trabajadores que tengan salario mínimo. Según la autoridad la iniciativa por un lado quiere proteger el trabajo, pero por otra parte también busca la generación de nuevos puestos de trabajo estables.

El Gobierno en busca de la reactivación

Sobre los indicadores económicos generales, el Ministro Nicolás Grau, señaló que, aunque el país ya recuperó sus niveles antes de la pandemia, se quiere poner énfasis en un conjunto de políticas para generar una “recuperación inclusiva”, donde se focalizarán los apoyos a sectores de la población “que se han quedado atrás” como lo son las mujeres y en especial las MIpymes que bajaron mucho sus niveles de venta. “El foco de Chile Apoya está puesto en los sectores productivos rezagados, para ellos hemos creado una batería de programas con mayores recursos provenientes del Gobierno central vía presupuesto. También queremos mejorar el acceso al financiamiento, queremos apoyar como gobierno a las empresas no bancarizadas, para que tengan acceso fuentes de financiamiento, ya que vimos que a pesar de los créditos que se dieron anteriormente, estas empresas no tenían acceso a ellos, ya que los bancos no contaban con información de ellas y no tenían proyección de riesgo. Para ellas se buscará entregar vía Corfo recursos financiados con fondos internacionales, recursos en base de créditos con condiciones favorables para las empresas” detalló la autoridad de economía.

Otro ítem que resaltó Grau, es el fortalecimiento de los programas del sistema de cuidado, para entregar la posibilidad – en especial a las mujeres- de entrar al mercado laboral formal, restándoles el peso del cuidado con apoyos del gobierno. Además, se extendió el IFE laboral hasta septiembre del 2022.