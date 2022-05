Que lo “otaku” (japonés) está de moda, no es ningún secreto: el ocio y la cultura del país del sol naciente, especialmente el manga y el anime (o manganime), han ido cogiendo cada vez más fama internacional.

Y es que “la cultura asiática, en especial la japonesa y la surcoreana, están en boga y sus contenidos han conquistado a los espectadores, pero también a los consumidores”, afirma Adrián Amorín, Country Manager de Idealo en un artículo de PR Noticias.

Amorín explica que, “de hecho, cuando las producciones de esta cultura tienen éxito, muchas se convierten en conglomerados empresariales que comercializan distintos productos como ropa o hasta videojuegos”.

Exacto. Videojuegos. Otra de las cosas más de moda en la actualidad: el mundo “gamer”. Y por eso, he aquí algunos de los juegos más populares basados en manga y anime. Algunos están disponibles para PC y varias videoconsolas (como Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 5 y Xbox Series X y S), y otros para teléfonos móviles Android e iOS

DRAGON BALL FIGHTERZ.

Considerado uno de los mejores juegos de lucha, con una amplia popularidad entre los “streamers” y como eSport competitivo, “Dragon Ball FighterZ” (2018) es también uno de los videojuegos más queridos inspirados en la mítica serie “Dragon Ball” (que tiene más de 35 años de existencia).

Disponible tanto en PC como en videoconsolas, los jugadores pueden elegir a cualquiera de los personajes más icónicos de la serie, tanto héroes como villanos, para ponerse en su piel y combatir: Goku, Vegeta, Androide 18, Freezer, Piccolo… Y muchos más.

DEMON SLAYER (KIMETSU NO YAIBA) THE HINOKAMI CHRONICLES.

“Demon Slayer”, también conocida por su nombre japonés, “Kimetsu no Yaiba” es uno de los mangas (con su correspondiente anime) más seguidos en la actualidad, y que se encuentra en desarrollo.

Y el juego “Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicle” (2021), disponible en consolas y ordenadores, combina un inmersivo modo historia lleno de eventos con la posibilidad de retar a otros fans en combate.

YU-GI-OH! LEGACY OF THE DUELIST.

“Yu-Gi.Oh” va ligado a los juegos en su esencia. Este manga, y su posterior anime, dieron lugar a un popular juego de cartas… Y no han sido pocos los intentos de replicarlo en formato de videojuego.

Pero ha sido este, “Yu-Gi-Oh! Legacy of The Duelist” (2015) el que ha conseguido la mejor acogida por parte de los fans del manganime y del juego original, con las reglas actualizadas y un fuerte componente estratégico.

ONE PÌECE: PIRATE WARRIORS 4.

“One Piece” tiene el récord de ser el anime con más episodios hasta la fecha. Y, como tal, ha dado lugar a diversos videojuegos. Es el caso de “One Piece: Pirate Warriors 4” (2010), uno de los más recientes y queridos por los fans.

Con elementos que recuerdan a los videojuegos de la franquicia “Dynasty Warriors”; pero personajes, tramas y humor propios del célebre manga, se trata de un trepidante juego de acción con altas dosis de combate y aventuras disponible en ordenadores y consolas.

FAIRY TAIL.

“Fairy Tail” (2020) es uno de los manganimes de fantasía más populares, y el videojuego homónimo que llegó durante la pandemia, respondía por fin al deseo de toda una comunidad de fans con ganas de explorar por sí mismos la magia de su universo.

Así, se trata de un juego de rol por turnos, disponible para consolas y PC, y que permite explorar los distintos gremios gracias a que formaremos un equipo de magos a los que iremos mejorando para hacer frente a los distintos encargos, monstruos y desafíos que nos deparan.

NARUTO X BORUTO.

Tanto Naruto como Boruto son dos de los animes (y dos de los protagonistas) más queridos, y forman parte de la misma saga. Por eso, no es de extrañar que algunos de los mejores videojuegos estilo manga sean aquellos que ambos protagonizan juntos: “Naruto x Boruto: Ninja Voltage” (2017) y “Naruto x Boruto; Ninja Tribes” (2020).

Aunque hay muchos juegos inspirados en “Naruto”, estos en concreto destacan por ser videojuegos gratuitos para móviles (tanto Android como iOS, y además, “Ninja Tribes” para navegadores web) y de estrategia competitiva. Deberás defenderte de otros clanes ninja construyendo fortalezas, mejorando tus unidades y preparándote.

ATTACK ON TITAN 2 (SHINGEKI NO KYOJIN).

Si hay un anime que esté de actualidad ese es “Shingeki No Kyojin” (“Attack on Titan” o “Ataque a los Titanes”). Una serie que ya está en su recta final y que mantiene a los fans con el corazón en un puño. Y “Attack on Titan 2” (2018), basado en la segunda temporada, está considerado el mejor videojuego sobre este manga.

Es un videojuego de acción lleno de combates pero que también deja tiempo para disfrutar de las tramas e interactuar con el mundo, y que puede disfrutarse en solitario o de forma cooperativa tanto en ordenadores como en videoconsolas.

SAINT SEIYA: AWAKENING.

¿Quién no conoce “Los Caballeros del Zodiaco” (“Saint Seiya”)? Fue (y es) uno de los animes más populares, gracias a las aventuras de Seiya (Pegaso) y del resto de caballeros, y nuevamente estamos ante una obra que ha derivado en muchos videojuegos.

Este en concreto, “Saint Seiya: Awakening” (2019) es un videojuego para móviles (Android e iOS) que combina elementos de rol y lucha tanto para un jugador como de manera competitiva, gracias a su sistema de conseguir y mejorar caballeros; y cuya banda sonora y gráficos harán que el jugador reviva la serie de su infancia.

DRAGON BALL Z: KAKAROT.

Y volvemos a “Dragon Ball”, concretamente a “Dragon Ball Z” (donde conocemos las aventuras de Goku ya adulto y sus compañeros), uno de los manganimes más adorados de todos los tiempos. Como no podía ser de otra manera, hay infinidad de videojuegos sobre él.

En concreto, “Dragon Ball Z: Kakarot” (2020) es un juego de rol y acción disponible para PC y videoconsolas con un formato de mundo abierto que permite la exploración y las tramas además del combate, replica escenas del anime y nos ayuda a desentrañar información adicional.

JUMP FORCE.

Y para finalizar, el broche de oro lo pone un videojuego que, más que basarse en un manga o anime, recopila un poquito de varios de ellos. Porque “Jump Force” (2018) es un juego de lucha para ordenadores y consolas que reúne a los personajes más carismáticos de diversos manganimes: Goku, Naruto, Monkey D. Luffy, Ichigo o Seiya son solo algunos de los que podrán disfrutar.

Por Nora Cifuentes.

EFE / Reportajes.