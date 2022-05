Mañana se conmemora el día del Patrimonio y una muestra viva del patrimonio de nuestra región son los artesanos que trabajan la piedra rosada de Pelequén, en la comuna de Malloa. Sin embargo, este hermoso trabajo de tallado de piedra trae consecuencias a la salud, la silicosis, enfermedad que resulta de la exposición prolongada a bajas cantidades de polvo de sílice, que arroja la piedra y que hoy aqueja a muchos de sus trabajadores.

La diputada Marta González comenta que “hace un par de meses visitamos a un grupo de artesanos de la piedra rosa de Pelequén, acompañados del concejal Rodrigo Herrera, con el cual pudimos realizar un recorrido en el lugar de trabajo de los artesanos y poder constatar en terreno como es su forma de trabajo; es una artesanía de décadas, hay artesanos que lo han practicado por más de 30 años, con la piedra rosa de Pelequén hay piezas únicas que recorren el mundo por su belleza y originalidad y este oficio se ha heredado de familia en familia, pero lamentablemente hoy están en una situación muy crítica, muy lamentable, donde hoy están diagnosticados 23 artesanos con silicosis y ya 3 han fallecido, ellos simbolizan el patrimonio vivo de la artesanía que tenemos en Chile, por eso para nosotros es inconcebible la forma en que están ejerciendo su trabajo, no tienen elementos de protección personal, es un trabajo muy riesgoso en el que están arriesgando su vida y continúan en esas condiciones, por eso nos parece muy insólito que en 2018 autoridades de la región los hayan visitado y hayan hecho los exámenes donde se constató el grado de silicosis que tenían los trabajadores pero sin embargo sus condiciones de trabajo no han sido modificadas, ellos han sido reconocidos como mineros no metálicos, pero no ha habido un trabajo más allá de parte de las autoridades”.

Para la diputada González la situación es “preocupante porque hoy día tiene que haber un cambio radical en la forma de trabajo, la silicosis es una enfermedad mortal, es por eso que nosotros hemos dado la alerta a todas las autoridades entrantes, en donde hemos tenido buena recepción de parte de la SEREMI de Salud, pero necesitamos poder involucrar acá a ministros y ministras porque hay que hacer un trabajo intersectorial con los artesanos de la piedra, para declararlos también a ellos como un patrimonio vivo y que puedan tener un lugar seguro donde hacer este oficio”.

Para terminar la parlamentaria comenta que “cuando hicimos el recorrido nos juntamos con los artesanos y conversamos con el más joven, quien comentó que los demás jóvenes no quieren arriesgarse a trabajar la piedra, pero si no se busca la forma de preservar la artesanía terminará extinguiéndose este bello oficio. Hay artesanos con grado 1 o 2 de silicosis que continúan trabajando lamentablemente, es por esto que queremos solicitar a los ministros de salud, cultura, minería, la formación de una mesa intersectorial. Hoy estos trabajadores ya tienen entregado un terreno en comodato por parte del alcalde y en ese terreno poder construir un pueblito artesanal donde ellos si puedan entregar este oficio, donde puedan enseñarlo y venderlos, pero de forma segura, tomando todas las medidas de prevención para no exponerlos a este polvo mortal. También visitamos a un trabajador con grado avanzado de silicosis, el hoy no puede ejercer ningún tipo de trabajo, tiene insuficiencia respiratoria y como él hay otros más, donde sus familias están viviendo un drama, donde no cuentan con ningún tipo de respaldo ni pensiones para estos trabajadores, también ahí nosotros solicitamos a las autoridades que puedan revisar estos casos, que puedan ejercer algún rol indemnizatorio, ya que como mencionaba, se han hecho examen a estos trabajadores, se les ha reconocido como mineros no metálicos, pero siguen expuestos al polvo y siguen expuesto a condiciones de informalidad y precariedad laboral que no corresponde para ningún trabajador mucho menos a quienes están llevando y conservando el patrimonio cultural de nuestra región”.