49 mil millones de pesos estaría costando hoy el proyecto de Hernán Ciudad, y no es viable. Ni económica ni socialmente. Así lo señaló el representante del Serviu ante el Consejo Regional. Recién se espera que en 2028 a lo mejor la rentabilidad social del proyecto podría dar. Entonces porque tanto insistir en el mismo y seguir gastando varios millones de pesos en diseño e ingenierías que seguramente habrá que actualizar cuando y si es que el proyecto fuese viable. Al menos el costo de los materiales seguramente variara en todos estos años, como también el costo de los terrenos a expropiar y un largo etc. Y más aún cuando parece ser el Serviu el único organismo dispuesto a contra todo y contra todos seguir adelante con el mismo. Si ni siquiera el alcalde de Machalí postuló seguir con este proyecto. El habla de abrir el puente en las condiciones actuales, no de seguir adelante con este mega proyecto con las dolorosas expropiaciones que plantean.

Sin embargo, es cierto que el problema de conexión entre Rancagua y Machalí persiste y solo se irá incrementando en la medida que se sigan otorgando permisos de edificación en la comuna cordillerana. Se están pagando hoy los costos de administraciones anteriores que solo buscaron crecer, sin una mayor planificación.

Entonces cabe preguntarse si el estado incluso piensa en un momento invertir más de 49 mil millones de pesos para una sola obra la cual además se sabe que no es la solución del problema, sino que debe necesariamente integrarse con varias otras obras que tan lejos estamos de por ejemplo considerar como posible un metro que una a nuestra pequeña zona metropolitana.

¿Cuánto cuesta ese proyecto?, en realidad no lo sabemos. Pero si se gastan millones en insistir en un proyecto que ya se sabe que no es viable por que no financiar un estudio que responda a esta pregunta, y que el metro deje entonces de ser un simple sueño y pueda convertirse en una alternativa.

Luis Fernando González.

Sub Director.