Por: Gisella Abarca.

En dependencias del Gobierno Regional, y con la presencia de Consejeros Regionales, los alcaldes de Rancagua y Machalí, Juan Ramón Godoy Juan Carlos Abud respectivamente, junto a sus equipos técnicos, representantes del SERVIU, vecinos del Comité de Defensa Hernán Ciudad y No Más tacos Machalí entre otros invitados, este jueves se llevó a cabo la esperada sesión de la comisión de infraestructura del organismo, reunión gestionada por los Consejeros Regionales, Mauricio Valderrama y Lenin Arroyo en que se citó a todos los actores involucrados y explicar con transparencia los alcances reales del proyecto “Diseño Mejoramiento Eje Vial Avda. Hernán Ciudad”.

En la oportunidad presidida por el presidente de la Comisión de Infraestructura de CORE Edison Toro, se hizo una presentación a cargo del Encargado Sección de Infraestructura del SERVIU, Francisco Tornería quien explicó sucintamente el proyecto, informando que serían 47 las propiedades expropiadas, donde 29 son en Rancagua y 18 en Machalí; de ellas 11 serán expropiaciones totales y 36 parciales. Sin embargo solo en la capital regional se proyecta expropiaciones a viviendas, ya que los paños en Machalí se encontrarían actualmente desocupados.

COSTARÍA $49 MIL MILLONES

En este contexto, el ingeniero civil agregó que “en lo que llevamos de la consultoría, el proyecto estaría dando un total de 49 mil millones, es un proyecto carísimo para la región y la evaluación social al día de hoy está dando un TIR (Tasa Interna de Retorno) de 2.6; por lo tanto, no estaría siendo rentable la ejecución al día de hoy. Estimamos que 2028 podría estar siendo rentable, eso es hasta lo que llevamos de la consultoría que está en la última etapa de diseño con la aprobación de los proyectos en los distintos servicios”, detalló.

A esta importante información Tornería agregó que “Hernán Ciudad no sería la única solución y no sería la solución para el problema de congestión en la conurbación Rancagua-Machalí, por eso es que estamos trabajando en conjunto con el MOP en varios otros proyectos”, indicó.

En este punto informó que como SERVIU trabajan en la apertura de Avenida Arturo Prat que está en etapa de diseño y que parte desde el centro de Machalí hasta Carretera El Cobre, añadió que el MOP trabaja en la ampliación de Carretera El Cobre y la avenida intercomunal O’Higgins. Añadió que además SERVIU está desarrollando el estudio de ingeniería de la conexión de Avenida El Sol y Avenida El Parque “Avenida El Sol, Arturo Prat y Hernán Ciudad están avanzando en paralelo, los tres están en la etapa final de diseño”, sostuvo el profesional representante del SERVIU finalizando su presentación.

Atento, el CORE Lenin Arroyo intervino diciendo “según la opinión del SERVIU ¿este proyecto no es viable económicamente?, a lo que el Encargado Sección de Infraestructura del SERVIU Francisco Tornería respondió “hoy día no es viable”.

En cuanto a la realización de la sesión, el Presidente de la Comisión de Infraestructura, Edison Toro apuntó que la oportunidad “era abrir la mesa al diálogo respecto a la calle Hernán Ciudad donde hay un diseño de proyecto que lo está trabajando SERVIU que está en plena ejecución donde se pretende abrir esa calle para conectar Rancagua con Machalí”.

Añadió que “Aquí hay distintas posiciones y personas que han planteado otras alternativas respecto a Hernán Ciudad porque como lo dice el diseño, tiene expropiaciones de varias casas y hay un barrio de adultos mayores. Ese es el tema que hoy se está discutiendo y esta comisión abrió el espacio para ese dialogo en que la comunidad, alcalde, técnicos nos informaran en qué estaba ese diseño y también poder escuchar las argumentaciones de ambos municipios respecto a ese proyecto”, finalizó.

Consejero Regional, Mauricio Valderrama:

“Se nos ha explicado que no existe la valoración positiva; por lo tanto, el proyecto está en una debilidad bien sustantiva”

Concluida la cita, el Consejero Regional, Mauricio Valderrama, indicó “El sector de Hernán Ciudad se está viendo fuertemente afectado por expropiaciones radicales para lo que es un barrio muy importante en Rancagua, y lo que se nos ha explicado es que no existe la valoración positiva; por lo tanto, el proyecto está en una debilidad bien sustantiva”.

Añadió diciendo “Creo que hay que buscar otras alternativas que no afecten a los vecinos, no se puede poner el transporte de los vehículos por sobre los barrios. Hay que buscar otras alternativas, otras vías quizás más económicas, estamos hablando de un proyecto de 49 mil millones de pesos en tres tramos y que vendría a afectar un barrio muy relevante de Rancagua”.

Consejero Regional, Lenin Arroyo:

“En Rancagua Hernán Ciudad no es una salida ni es una alternativa”.

Luego de la reunión, el Consejero Regional, Lenin Arroyo expresó “En Rancagua Hernán Ciudad no es una salida ni es una alternativa, se tiene que trabajar porque se tiene que velar por la dignidad de las personas y el patrimonio que ahí existe en la Villa Triana y otros sectores. Hay una serie de otras alternativas que se tienen que trabajar. No estamos en contra del progreso, pero si en contra de las propiedades que se puedan pasar a llevar en ese lugar. Vamos a defender ese territorio”.

El consejero añadió diciendo “No tenemos porqué solucionarle la vida a quienes por irresponsabilidad política como fueron las autoridades de la comuna de Machalí que no previeron esta situación. Ellos entregaron permisos de edificación a diestra y siniestra y estas son las consecuencias que nos han heredado”.

Alcalde Rancagua, Juan Ramón Godoy:

“Este proyecto de Hernán Ciudad tiene un costo enorme que todavía no tiene la rentabilidad social”

Por su parte, el alcalde Rancagua, Juan Ramón Godoy apuntó “Este proyecto de Hernán Ciudad, tiene un costo enorme que todavía no tiene la rentabilidad social, causa un impacto terrible a muchas familias de adultos mayores en un barrio tradicional de Rancagua, son más de 29 viviendas de adultos mayores que son expropiadas y que no da solución en materia de conectividad. Esto es de larga data, aquí hay una falta de planificación de las ciudades de administraciones anteriores. Durante 13 años Rancagua y Machalí no dieron solución en materia de conectividad”.

En este contexto, el edil rancagüino añadió “Es por eso que lo que hemos planteado es consolidar Avenida El Parque, tener alternativas por Leopoldo de Asís, por la Carretera El Cobre, por Avenida San Juan y no con un puente que finalmente va a generar una congestión enorme en Av. Bombero Villalobos. Acá se pensó de manera técnica, pero no en los vecinos”.

Godoy finalizó diciendo “En esta mirada de área metropolitana, Machalí tiene más de 7 puntos de conexión, se pueden conectar distintas villas incluso con un gran proyecto que es a largo plazo que es Avenida Circunvalación que va a llegar a la Ruta Travesía. Necesitamos tener un plan intercomunal que genere una Circunvalación entre ambas comunas, pero no podemos estar en favor de un proyecto que destruye la calidad de vida de los vecinos de ese sector, que expropia a muy bajo precio y no es una solución real”.

Alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud:

“Creemos que hay que rediseñar el proyecto nuevamente”

Respecto al tema el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud detalló “dimos a conocer nuestra postura de poder abrir Hernán Ciudad, de poder consolidar el puente pero sin expropiar Rancagua; por lo tanto, bajo nuestra postura hay que reanalizar, poder ver nuevamente el proyecto para que esta construcción del puente, esta consolidación, pueda beneficiar a ambas comunas”

El edil machalino añadió que “Este puente no generaría congestión, porque sería parte de 6 ó 7 gestiones que estamos realizando”. Agregando que “está en diseño la apertura de Avenida El Sol, la consolidación de Avenida El Parque, la pronta licitación de Escrivá de Balaguer en su doble vía y la ejecución actual de Carretera El Cobre; por tanto, la construcción del puente de Hernán Ciudad sería una parte de la estrategia y el trabajo en conjunto que estamos realizando ambas comunas”.

Finalizó diciendo “Creemos que tenemos que acercar posiciones, que los Consejeros puedan ver en detalle el proyecto. Somos de la postura de abrir, consolidar el puente. En Villa San Joaquín, Villa Triana (Rancagua) hay diversas calles con el perfil actual que permitiría cobijar a nuestros vecinos, pero sin las expropiaciones; por tanto, creemos que hay que rediseñar el proyecto nuevamente”.

Vocera y representante del Comité de Defensa Hernán Ciudad, Patricia Escobar:

“El acuerdo es que van a estudiar todas las alternativas de conexión que tiene Machalí con Rancagua y otras comunas”

Luego de la esperada reunión ampliada, la Vocera y representante del Comité de Defensa Hernán Ciudad, Patricia Escobar argumentó “nos dieron la posibilidad de participar de esta reunión para que tomaran conocimiento de las demandas de los vecinos y cómo está funcionando el proyecto, de cómo lo entendemos nosotros y como legalmente está”.

Agregó diciendo “Este proyecto nos ha afectado desde el 2015; por lo tanto, teníamos la obligación de aclarar con las autoridades qué es lo que está pasando con este proyecto lo que no habíamos logrado nunca. El Seremi de Vivienda anterior nunca nos quiso recibir, el director del Serviu tampoco nos dio explicaciones claras; por lo tanto, en esta administración esperamos y hemos logrado que nos reciban, que nos escuchen y que tengamos soluciones, porque el alcalde nos está apoyando a que este proyecto no se va a realizar y la conectividad se tienen que buscar en otros 7 puntos que se tienen que estudiar y en eso quedaron las autoridades. Estamos contentos con eso”.

Finalizó detallando que “el acuerdo es que van a estudiar todas las alternativas de conexión que tiene Machalí con Rancagua y otras comunas, también acelerar el proceso del cambio del plan regulador intercomunal y comunal que deben ser reestudiados y actualizado”, concluyó Escobar.