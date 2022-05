Por: Fernando Ávila F.

Tipificado como Funeral de Alto Riesgo fue el que se desarrolló este domingo en la comuna de Santa Cruz. Se trató el funeral de Eduardo Apablaza Ferrada, quien el pasado jueves perdió la vida luego de robar un Servicentro y, tras ello, amenazar con un arma de fuego a personal de carabineros, lo que motivó que estos últimos usaran sus armas de servicio, impactos de bala que le costaron la vida.

Durante el servicio se registraron ruidos que podrían ser atribuibles a disparos o fuegos artificiales, pero no provenientes de la caravana, si no que desde las poblaciones aledañas. No se registraron graves alteraciones al orden público y no se hizo uso de elementos disuasivos por parte de personal de carabineros.

Sin embargo se detuvo a una persona por conducir en estado de ebriedad, uno por orden vigente, se cursaron seis infracciones de tránsito, uno infracción a ley de alcoholes y dos denuncias de oficio por entorpecer el tránsito vehicular. Se informó que se realizaron 74 controles de identidad, 43 controles vehiculares y, una fiscalización a un local comercial.