Este fin de semana estamos viviendo un gran Día del Patrimonio, donde miles de personas pueden disfrutar de lugares, edificios y cultura viva del país. En la región son muchas las actividades gratuitas que acercaron a los habitantes de O´Higgins a sus raíces y compartieron en comunidad. Pero más allá del componente social y enriquecimiento cultural que cada uno pueda generar en esta ocasión, debemos decir que iniciativas como estas debieran seguir realizándose en el tiempo con mayor cercanía como fin generar un aumento en la participación pero también como desarrollo económico.

Es que desde un punto de vista temporal son tantas y variadas las actividades de este fin de semana que se hace materialmente imposible disfrutarlas todas, y muchas grandes opciones corren el riesgo de pasar sin pena ni gloria perdida en un mar de opciones. Ante este escenario una opción sería ya no tener el día o fin de semana del patrimonio, sino celebrar el mes del mismo y así en un rango de tiempo mayor entregar estas oportunidades que tan bienvenidas son por la gente.

Es que la gran oferta programática no es sino un reflejo de la gran demanda por acceso a la cultura y a conocer que hay en nosotros.

Entonces, ¿por qué no invertir y apostar por esta área de desarrollo?, ¿Por qué no generar nuevas líneas de apoyo empresariales como en los otros sectores?, ¿Por qué no aumentar las actividades Patrimoniales para generar desarrollo de los habitantes cercanos?. Estas son preguntas que ya se han respondido en varios países del mundo y la respuesta es aumentar significativamente los recursos a cultura y potenciar las llamadas industrias culturales.

Esperemos que este Día del Patrimonio se siga celebran en el resto del año y que ojala se generaran iniciativas que se repitieran, al menos, una vez al mes.

Revivamos la región, revivamos nuestras tradiciones, pero por todo generamos más equidad y acceso a las instancias culturales ya que como hemos visto generar un enriquecimiento social, espiritual y monetario inigualables.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de Informaciones