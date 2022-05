Por: Gisella Abarca

Como bochornoso, preocupante, desprolijo, descuidados y una falta de rigurosidad, donde llaman a “afinar un poco más el filtro”, es la alerta que instalan los parlamentarios de la región de O’Higgins en cuanto a la conformación del Gabinete Regional.

Y es que en lo que va de estos tres primeros meses de Gobierno ha habido un ir y venir de autoridades en que el Gabinete Regional aún no está completo en su magnitud, pues las carteras de Trabajo y Previsión Social, Transporte y Telecomunicaciones, y Deporte, se han visto envueltas en diversas problemáticas que las han mantenido en la palestra.

CAMBIOS

En este último caso, el martes 24 de mayo, el Ministerio del Deporte informó la designación de Macarena Chandía Pino en el cargo de seremi del Deporte en la Región de O’Higgins, en reemplazo de Gerardo Flores. Lo anterior debido a que el que era hasta ese entonces Secretario Regional Ministerial del ramo, Gerardo Flores, acreditó el grado académico, pero no el título profesional que es el requisito exigido en la normativa. Por ende, la Contraloría General de la República no tomó razón de su nombramiento.

El ex seremi del Deporte representante del partido Comunes, es Licenciado en Trabajo Social de la Universidad de Tarapacá. Mientras que Chandía Pino, es profesora de Educación Física, con un magister en motricidad infantil y hasta su nombramiento se desempeñaba como encargada regional de deporte formativo en el Instituto Nacional del Deportes (IND) de la región.

A esta salida, se le suma la renuncia del Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de O´Higgins, Boris Acuña González (PPD) quien el 16 de mayo dejó el cargo, producto de diversas acusaciones en su contra en acciones incompatibles al cargo cuando ejercía como alcalde de la Municipalidad de Doñihue lo que fue denunciado por medios nacionales donde se le indica una acusación por fraude al fisco y malversación de fondos públicos, mientras fue edil en esa comuna en el anterior período municipal. Este cargo aún está vacante.

En tanto, a fines de abril, la Seremi del Trabajo y Previsión Social en O’Higgins, Sofía Mayor Mejías (PR), tuvo que dejar su cargo ya que no cumplía con los requisitos administrativos solicitados al no contar con una carrera con los semestre mínimos que exige la ley que es tener un título universitario de 10 semestres que en el caso de Mayor Mejías, correspondía a una carrera de 8 semestres, como ingeniera en Administración de Empresas, al igual que el ex seremi del Deporte.

Desde el 17 de mayo el cargo está en manos de Doris Rodríguez Zavalla. La asistente social y excandidata a la Convención Constitucional por el Distrito 16 fue designada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para comandar la Secretaría Regional Ministerial de Trabajo en la región de O’Higgins.

LAS RAZONES

Los seremis de Trabajo y Deportes técnicamente no asumieron porque la Contraloría no tomó razón de esos nombramientos, porque les faltaba completar algún requisito académico que el cargo mismo tenía y no lo lograron acreditar”, indicó el Delegado Presidencial de O´Higgins, Fabio López.

Agregó que en el caso de la Seremia de Transportes “es distinto”, explicó López “él renunció y dio un paso al costado para que su situación por su ex cargo de alcalde no afectara la imagen y gestión del Presidente Boric”, argumentó.

En esta línea, la autoridad regional añadió que “ya están todos los seremis con sus decretos de nombramientos, eran estos seremis en que la Contraloría no había tomado razón de sus cargos. En el cargo de Deportes nombraron a Macarena Chandía, en Trabajo ya se nombró a Doris Rodríguez. En Transporte y Telecomunicaciones ya están en el proceso de entrevistar a las últimas personas de las ternas y debiera ser nombrado la próxima semana”, adelantó López.

De este modo, situaciones como éstas son analizadas por la Contraloría General de la República entidad que hace una revisión de gran parte de las carpetas de las autoridades a fin de contrastar que se cumplan las normativas de la Administración Pública, que en dos de estos casos no se cumplieron debiendo ser reemplazados por otros nombres.

Cabe destacar que aún resta la designación de autoridades regionales en las carteras de Hacienda y Transportes.

GABINETE REGIONAL

El gabinete regional de O’Higgins está compuesto por los siguientes nombres:

Seremi de Agricultura, Cristian Silva.

Seremi de Bienes Nacionales, Eduardo González.

Seremi de Cultura, Flor Ilic.

Seremi de Deporte, Macarena Chandía.

Seremi de Desarrollo Social, Nayadeth Ahumada.

Seremi de Economía, Francisca Cagliano.

Seremi de Educación, Gabriel Bosque.

Seremi de Energía, Claudio Martínez.

Seremi de Justicia, Rubén Alvarado.

Seremi de Medio Ambiente, Giovanna Amaya.

Seremi de Minería, Bárbara Gavia.

Seremi de Obras Públicas, María Latorre.

Seremi de Salud, Carolina Torres.

Seremi de Gobierno, Patricia Torrealba.

Seremi de SernameEG, Nicolle del Río.

Seremi de Trabajo, Doris Rodríguez.

Seremi de Vivienda, Óscar Muñoz.

Seremi de Ciencia, Sofía Valenzuela.

Aremi Hacienda (vacante)

Seremi de Transporte (vacante)

Senador (UDI) Javier Macaya:

“Lamentamos mucho que las definiciones de autoridades

regionales hayan sido tan desprolijas y descuidadas”

Senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya expuso “Lamentamos mucho que las definiciones de autoridades regionales hayan sido tan desprolijas y descuidadas en materias tan relevantes como transporte, trabajo y deportes.

Ha habido un compromiso del Gobierno con las regiones y con una nueva forma de hacer política, con gente preparada que no estuvieran en los puestos por pitutos políticos; por lo tanto, esto es el reflejo que eso no se ha cumplido”, indicó.

En esta línea el Senador UDI agregó “Esperamos que las autoridades que se definan en reemplazo de las que se nombraron, cumplan no solamente con los requisitos administrativos; sino, que también con las capacidades necesarias para cumplir con los desafíos que la región de O’Higgins hoy tienen. Personas que sean preparadas, que conozcan las áreas temáticas donde se van a desempeñar, que tengan experiencia previa en esas áreas, que no sean personas que su primera experiencia laboral sea trabajar en el servicio público en temas tan importantes para la vida de la gente de la región de O’Higgins”, finalizó.

Senadora (FRVS) Alejandra Sepúlveda:

“Hay que tener mayor rigurosidad en cosas que son muy

objetivas como son los años de estudio y la experiencia”

Frete a este tema, la senadora del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Alejandra Sepúlveda apuntó “No ha sido fácil en ninguna de las regiones poder armar las seremias y los directores de servicio, porque muchos de ellos eran de Alta Dirección Pública”.

En esta línea, la parlamentaria agregó “Creo que hay que tener mayor rigurosidad fundamentalmente en cosas que son muy objetivas como son los años de estudio y la experiencia. Frente a eso, creo que hay que pedir mayor rigurosidad en cómo se hace el estudio en cada uno de los ministerios para poder chequear bien que sean las personas idóneas”.

La jurista finalizó diciendo “Hemos tenido esto en todos los gobiernos cuando se implementan los distintos cargos. En otras regiones también ha ocurrido, primero fue en los Gobernadores en que habían complicaciones; esto ha sido no diría “normal”, pero ha sido común frente a varias otras administraciones”, remarcó.

Senador (PS) Juan Luis Castro:

“Ha sido bochornoso que en tres meses que aún

no se cumplen hayan debido salir tres seremis”

En cuanto a este contingente tema, el senador por el Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro sostuvo “Considero que ha sido bochornoso que en tres meses que aún no se cumplen hayan debido salir tres seremis, ya sea por razones de falta de revisión de antecedentes curriculares o por problemas de probidad”, subrayó.

En esta línea el jurista añadió “El Presidente Boric ha hecho un compromiso con el país y no se entiende que determinados mandos medios no hagan los procesos de revisión debidos que aseguren que todo mandatario con un cargo de Gobierno en cualquier nivel, tiene sus antecedentes debidamente chequeados. Por eso, le pido y reitero al Supremo Gobierno, particularmente al Ministerio del Interior que es donde se hacen estas revisiones, que la prolijidad impere y que no tengamos nuevos hechos que hagan ponerse colorado a la autoridad producto de malos nombramientos o que no debieron haber asumido por distintas razones”.

Finalizó diciendo “Hoy necesitamos certezas, empoderamiento de quienes son agentes de Gobierno en cualquier nivel y no dar explicaciones todas las semanas por alguien que no debió haber estado y que se nombró equivocadamente”.

Diputada Natalia Romero:

“Hay una falta de prolijidad constante que hemos visto no sólo en la región de O’Higgins; sino en todo Chile en cuanto a la implementación del Gobierno”

La diputada, Natalia Romero argumentó “La situación que vive la región de O’Higgins respecto a la renuncia de tres seremis importantes como Deporte, Transporte dada la alta congestión que existe en nuestra ciudad y la salida de la Seremi del Trabajo, son particularmente preocupantes, dado que en dos de los tres casos no ha habido una revisión completa, eficaz de algo tan básico como lo son los requisitos académicos para quedar en el cargo. Hay una falta de prolijidad constante que hemos visto no solo en la región de O’Higgins; sino en todo Chile en cuanto a la implementación del Gobierno y sus respectivas seremias regionales”.

En cuanto a la salida del Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, la parlamentaria agregó “Respecto a la situación del Seremi de Transportes es aún más grave dado que se debió haber revisado -al igual que se debe hacer con todos los funcionarios públicos- los antecedentes de su comportamiento en otras administraciones”.

Es por esto, agregó que “Se le solicita al Gobierno tener mayor prolijidad, dado que si no funcionan las seremis es muy difícil implementar las políticas del nivel central en las regiones; por tanto, es de esperar que los próximos nombramientos hayan sido revisados y certificados con responsabilidad para ir en ayuda de los ciudadanos de la región de O’Higgins que no merecen estar con tres seremis menos”.

Diputada, Marta González:

“Llama la atención el filtro previo para las postulaciones, donde hay que

afinar un poco más, porque se pierde tiempo valioso de la instalación”

Diputada Marta González “vemos con mucha preocupación lo que está pasando con los seremis en la región, porque como parlamentarios necesitamos hacer gestión y resolver varios conflictos que hay en el territorio; y no contar con algunos seremis se nos complejiza nuestro trabajo y la gestión para la comunidad”.

La jurista agregó “Entendemos que hay requisitos que tiene que ver con cursar mínimo 10 semestres en la Universidad, requisito que no está para otros cargos de elección popular como alcaldes. Creo que habría que revisar bajo qué parámetros se exige el estudio. Son 8 semestres los que han cursado los seremis que han salido, entonces habría que revisar ese requisito, porque el Seremi finalmente responde a un proyecto político que viene dado por el gobierno”. En este entendido agregó “Sin embargo, es el requisito que se pide y nos llama la atención el filtro previo para las postulaciones, donde hay que afinar un poco más, porque se pierde tiempo valioso de la instalación que son los casos de seremi de Deporte y Trabajo”.

“Los criterios importantes es que el cargo de servidor público que responde al programa de gobierno y es importante criterios de regionalismo, que la gente sea de la región y sepa de los problemas de la región y esté fuertemente vinculado con el área que se ha designado, lo que para nosotros son parámetros de mayor importancia”.

En cuanto a la situación que se refiere al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones argumentó que “es un tema más complejo, porque responde a otros conflictos. Si bien él tomó la decisión de dejar el cargo, es una buena decisión, mientras se aclaran los temas que se le están impugnando. Creo que el tema de transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos es un tema prioritario que hay que abordarlo y atacar por todos los medios que la gente que llegue a los cargos sea la más idónea en requisitos y en temas éticos y de gestión de recursos públicos”, remató.