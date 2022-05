Era una noticia que lamentablemente estábamos esperando, esto por el alza sostenida que han presentado los casos de covid 19 en nuestra región. Esto es el retroceso a la fase de medio impacto sanitario de 17 de las 33 comunas de O´Higgins.

Según lo informado por el Minsal retroceden Rancagua, Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Las Cabras, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Peumo, Pichidegua, Quinta de Tilcoco, Rengo, Requínoa y San Vicente.

Fase Medio Impacto Sanitario

Considera un escenario donde nos exponemos a una mayor presión sobre la red asistencial, a una mayor circulación viral y ocurrencia de enfermedad grave y fallecimientos, así como a mayores índices de ocupación hospitalaria y consultas respiratorias, que en la fase previa de Bajo impacto sanitario.

El uso de mascarilla siempre será obligatorio en espacios cerrados, y en todo espacio abierto (aquel que no tiene techo o aquel que teniendo techo cuenta con más del 50% de su perímetro sin muros), donde no se pueda mantener una distancia física de más de 1 metro.

Se exigirá pase de movilidad en todos los lugares, excepto en establecimientos educacionales y lugares de trabajo. Podrá ser remplazado en las actividades que sea solicitado por una prueba PCR o Antígeno para SARS-CoV-2 de no más de 24hrs. de realización, efectuado por un laboratorio certificado por el ISP.

En espacios cerrados las personas deberán mantener distancia física de al menos 1 metro, y el pase de movilidad será obligatorio.

Los eventos masivos (tanto en espacios abiertos como cerrados) tendrán un aforo* máximo de hasta 10 mil personas, con mascarilla y pase de movilidad, siempre que el espacio del recinto permita la distancia física establecida de 1 metro (1 persona cada 4 mt2).