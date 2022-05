Cuando hablamos de la pandemia que gravemente afectó a nuestro mundo, pareciera que hablásemos del pasado. Es que hay tantas cosas que suceden al mismo tiempo, desde una guerra inesperada de inimaginables repercusiones entre Rusia y Ucrania, cambio de gobierno en nuestro país, la discusión constituyente que parece tomarse el ambiente, solo por nombrar algunas situaciones que hacen que junto con el relajamiento de las medidas además de una comunicación mucho menos agresiva del minsal sobre la situación hace parecer que la pandemia terminó.

Pero los fríos números vienen a desmentir esta sensación, solo en los últimos tres días se han comunicado casi mil casos nuevos en nuestra región, y hace un par de semanas la región Metropolitana entera retrocedió de fase. ¿ Nuestra región retrocederá hoy?, no lo sabemos. Pero ante el aumento de los casos no sería de extrañar que tengamos que aprender a vivir en otra fase con menores aforos y algunas restricciones. Lo único bueno es que parece que las vacunas si han resultado, porque pese al número de contagios los casos de personas hospitalizadas es bajo, así que es de esperar que no vuelvan a ser necesarias restricciones como las que sufrimos hace solo un año y que en China y en otros países han debido retomar en los últimos meses.

Lo cierto es que la pandemia no ha terminado, así que una vez más se hace necesario insistir en no bajar la guardia e incrementar las medidas de control. A estas alturas sería imperdonable que por cuenta de eventuales negligencias o, simplemente, de desafortunados relajamientos en el seguimiento de las pautas sanitarias se echara por la borda lo alcanzado y nos pusiéramos al borde de una nueva crisis sanitaria, donde si bien la labor de las autoridades a este respecto es fundamental, la mayor responsabilidad es de cada uno de nosotros. No podemos esperar que el Estado ejerza un control total y permanente, la autorregulación y la propia responsabilidad deben ser la norma.

Luis Fernando González V

Sub Director