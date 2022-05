Por: Gisella Abarca.

El pasado sábado 21 de mayo, la directiva de la junta de vecinos de población Patria Joven de Rancagua realizó una tarde entretenida a los adultos mayores y fundadores del barrio. La iniciativa es parte de las actividades que tienen en carpeta la recién asumida directiva y para esta ocasión no escatimaron esfuerzos para que todo resultara de la mejor manera posible.

Fue así que desde las 15:00 horas, cerca de 40 adultos mayores se dieron cita en la sede social para ser parte de una jornada de música, entretención, recuerdos y una once que incluía tortas, queques, bebidas, leche con chocolate y otras delicias, las que entibiaron y alegraron la jornada que estuvo amenizada por música del recuerdo y la presentación del mariachi “Juan Jesús” quien deleitó con su canto a la concurrencia.

Para el presidente de la junta de vecinos de la población Patria Joven de Rancagua, David Carrasco “Ésta es la primera actividad que organizamos como directiva y estaba un poco nervioso de cuánta gente llegaría, pero ahora se puede ver el resultado y eso que no asistieron adultos mayores por problemas de salud. Se ha notado mucha alegría de parte de nuestros adultos mayores y eso nos tiene más que felices”, dijo agradeciendo a todas las personas que hicieron posible realizar la actividad entre ellos los vecinos, el municipio de Rancagua y a la comisión organizadora integrada por Felisa López, Estanislao Carreño, Pedro Urra, Luz Troncoso, Leticia Valdivia y Judith González.

Por su parte, la secretaria de la junta de vecinos, Angélica Fuentes, expuso “Para mí esto es impagable, realmente es muy bonito hacer que se reencuentren los vecinos y vecinas de nuestra población, en especial a quienes les debemos nuestra propia historia de estar aquí, nuestros fundadores y fundadoras”.

“ME PUDE JUNTAR CON VECINAS

QUE NO VEÍA HACE MUCHO TIEMPO”

La señora Norma Aliaga, una de las fundadoras de la Población Irene Frei fue una de las vecinas asistentes que se mostró muy contenta con la actividad “Estoy feliz, no recuerdo que se haya hecho algo así antes y por eso quiero felicitar a la directiva de mi población por habernos regalado esta tarde entretenida. Con esto de la pandemia pasamos encerrados y que se acuerden de nosotros es muy bonito. Hoy me pude juntar con vecinas que no veía hace mucho tiempo, hablamos de nuestra salud y recordamos cuando llegamos a fundar esta población”, expuso.

En tanto, don Arturo Vera otro de los vecinos fundadores acotó “Lo hemos pasado muy bien, hemos cantado música muy bonita de nuestros tiempos y además pudimos disfrutar las canciones de un mariachi que nos hizo reír, cantar y bailar. Le contaré a mi familia que lo pasamos muy bien con mi señora y Dios quiera que pueda haber otra oportunidad de juntarnos los viejitos que aún estamos quedando”.

Para quienes no pudieron asistir por motivos de salud, la directiva les llevó hasta sus domicilios torta y otros comestibles para que disfrutaran en sus hogares la actividad que estaba dedicada para todos ellos.