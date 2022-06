Bajas temperaturas es la tónica que se ha repetido durante estos últimos días no solo en la región de O’Higgins, sino que, en ocho regiones del país, por lo mismo, la Dirección meteorológica de Chile ha emitido una advertencia agrometeorológica en la cual señala que los termómetros podrían incluso descender hasta los -7° en algunas zonas. En nuestra región los termómetros llegarían a los -4°.

Para dar una explicación ante este fenómeno el académico del Centro de Investigación y Agroclimatología de la Universidad de Talca (CITRA), Patricio González menciona que se trata de “una masa de aire polar en la zona central de Chile, especialmente entre Santiago y la ciudad de Puerto Montt”, que es la responsable en definitiva de las bajas temperaturas que se han hecho sentir durante las últimas horas.

Culminó señalando que “esta masa de aire polar muy intensa se va a extender hasta el día jueves 02 de junio, con temperaturas en torno a los -2°C y -3° C”, adelantó González. Añadió que el aire se mantendrá húmedo, y el tiempo variará entre despejado y cubierto. Por otra parte, “Algo muy llamativa de esta masa polar es que las máximas no han superado los 7° C, desde el pasado viernes 27 de mayo. No solo han tenido lugar heladas, sino que han sido días extremadamente fríos”, añadió.

Las razones del fenómeno

De acuerdo al profesor González, este tipo de fenómenos climáticos son habituales en territorios que sufren la falta de lluvias, tal como sucede en la zona central de Chile. “Estas masas de aire que se derivan desde la Antártida llegan sobre todo cuando hay sequía y los cielos están despejados”, explicó.

Según el académico, existe un 60% de probabilidades que se registren precipitaciones al término de esta semana, ya que “el ciclo del invierno para este año incluirá masas de aire polar, de 3 a 5 días de duración, seguidas por precipitaciones de bajo monto. Este ciclo podría extenderse hasta el mes de agosto, o incluso septiembre”, calculó.

Sin embargo, los expertos descartan volver a los niveles de pluviosidad de un año normal, señaló González. “Incluso durante los meses más fríos, como junio o julio, se espera que las precipitaciones estarán muy por debajo de lo normal”, finalizó.