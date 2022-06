Gisella Abarca

Fotos Nico Carrasco

No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y como lo anunció el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, a partir de este 1 de junio se bloquearía el Pase de Movilidad a las personas que no tuvieran aplicada la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid19 pasados 6 meses de la primera dosis de refuerzo. Asimismo, expuso que cuando las personas escaneen su Pase de Movilidad en lugares públicos, habrá una alerta en caso de que resten 14 días para que expire el plazo de seis meses para recibir una nueva dosis de refuerzo.

Estas medidas van en el camino de avanzar en la vacunación contra el Covid y llegar con mejor nivel de protección al invierno que se avecina luego que a nivel nacional haya bajado el interés por inocularse contra el Covid.

En O’Higgins el 101.6% de la población objetivo tiene su primera dosis, el 99.3% ya completó el esquema inicial de vacunación. El 83.4% cuenta ya con la tercera dosis o dosis de refuerzo, mientras que a un 48.6% le fue administrada la cuarta dosis.

En esta línea, en la región solo este lunes 30 de mayo, 50 personas fueron inoculadas con primera dosis, 82 personas con segunda dosis, 856 con tercera dosis y a 6.598 personas se acercaron a los vacunatorios para recibir su cuarta dosis contra el Coronavirus.

“Desde que se hizo el recordatorio de caducidad de los pases de movilidad, tuvimos un incremento en la demanda para inmunización para SARS-CoV-2, esto hace tres semanas. Los últimos días hemos tenido un incremento, esto se duplicó y en este minuto estamos triplicando respecto de lo que era la demanda habitual en vacunación en las distintas comunas de la región; por lo tanto, hemos estado reforzando en la cantidad de vacunas que enviamos a los territorios y apoyando en aquellos lugares donde hay dificultad por recursos humanos, para poder aprovechar la oportunidad a la hora que las personas demandan la vacuna”, dijo la Seremi de Salud O´Higgins, Carolina Torres.

De este modo, frente al alto número de personas que llegó a vacunarse ante el aviso del bloqueo de pase de movilidad, desde la Seremi de Salud O’Higgins descartaron el quiebre de stock para cuarta dosis de Covid.Sin embargo cabe señalar que durante la jornada del lunes, si hubo momentos en que vacunatorios en Rancagua señalaron no tener dosis, pese a haber gente haciendo fila para tratar de recibirla.

Además, la autoridad sanitaria agregó “se han extendido un poquito los tiempos de espera, pedirles a las personas que tengan paciencia, porque ha habido una tardanza en algunos lugares no más allá de media hora. Recordar que las personas deben ir con tiempo y esperar 30 minutos para la observación adecuada, porque hay un riesgo que pudieran tener una reacción posterior a la administración”, indicó.

NACIONAL

El Ministerio de Salud informa que al martes 31 de mayo, se han administrado 56.663.819 dosis de vacuna contra Covid 19 en el país.

Respecto de la población objetivo que considera a personas de 18 años y más, se han aplicado 13.907.238 primeras dosis, 13.690.228 segundas dosis; y 574.663 dosis únicas.

De este segmento de la población, un 95.2% (14.481.901) ha recibido una única y primera dosis, y 93.8% (14.264.891) ha completado su esquema de vacunación contra SARS-CoV-2, con única y segunda dosis.

Durante la jornada de este martes 31 de mayo, del grupo objetivo de 18 años y más, se inmunizaron 130.813 personas, de las cuales 510 fue con primera dosis, 601 con segunda dosis, 6.936 con dosis de refuerzo y 122.766 con cuarta dosis.

En cuanto a las dosis de refuerzo aplicadas en la población mayor de 3 años del país, se alcanza un total de 21.750.491 considerando dosis de refuerzo y cuarta dosis. Ayer se administraron 144.271 dosis, de las cuales 129.702 corresponde a personas de 18 años y más, y 14.569 entre 3 y 17 años.

Con relación a la vacunación de niños y adolescentes entre 3 y 17 años, se han administrado 8.401.828 dosis de vacunas en el país, donde un 92.2% de la población se ha vacunado con primera dosis y un 86.4% con segunda dosis. En tanto, en el grupo escolar, entre 6 y 11 años, se registran 3.446.480 vacunas administradas.