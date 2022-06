El Gobernador Pablo Silva Amaya y su equipo directivo rindieron la Cuenta Pública de la gestión 2021 a las y los Consejeros Regionales, la cual estuvo marcada por el fuerte énfasis en la inversión realizada en Seguridad Pública, Salud y la agilización de proyectos comunales que estaban detenidos por la pandemia y la crisis económica.

Tras la sesión del Pleno del Consejo Regional, el Gobernador Regional, Pablo Silva, valoró el trabajo realizado por todo el equipo del Gobierno Regional que lidera, señalando que “fue un trabajo de mucho terreno, de escuchar a la comunidad y de trabajar con las autoridades locales; pero sobre todo un trabajo mancomunado con el Consejo Regional”, dijo en primer término el jefe regional.

En cuanto a la inversión regional, el Gobernador destacó, particularmente, lo realizado en Seguridad, Salud y los proyectos FRIL (Fondo Regional de Inversión Local) que postulan los municipios, de acuerdo con necesidades de las organizaciones sociales comunales.

En materia de Salud destacó la inversión para el diseño del primer Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Graneros, la aprobación de recursos para el mejoramiento del Hospital de la misma comuna, la entrega de las obras de mejoramiento del Hospital de Coinco, así como la adquisición del terreno para el Hospital de San Vicente, entre otros proyectos.

Respecto a avances en Seguridad, resaltó la “gran inversión a Bomberos, con la compra de carros, construcción de cuarteles y la compra de material menor, que es también seguridad para los voluntarios que arriesgan sus vidas por salvar a la comunidad y bienes materiales”, resaltó Pablo Silva.

De igual manera, también destacó el apoyo a la pequeña agricultura campesina, “tanto con la compra de agua, como para la compra de forraje, lo que permite de algún modo aliviar la grave situación de sequía que afecta a la región. Nos preocupa mucho la pequeña agricultura campesina, por eso la vamos a seguir apoyándolos con mucha convicción”, precisó.

Silva Amaya enfatizó en la agilización de proyectos FRIL, como un sello de su gestión. “Cuando llegamos nos encontramos con una gran cantidad de proyectos sin ejecutar, por tanto nos pusimos a trabajar en conjunto con los municipios en aquellos proyectos que estaban pendientes, principalmente en algunos de saneamiento sanitario que son de una ejecución de largo aliento, e iniciativas más rápidas de ejecución, como pavimentaciones de veredas, construcción de plazas, multicanchas, entre otras, las cuales llegan de manera directa a los usuarios, a la comunidad”, aseveró.

Finalmente, otro de los aspectos que resaltó el Gobernador Regional fue el apoyo dado a las y los emprendedores, pymes, en una situación post crisis de pandemia, con la finalidad de apoyar a las familias de O´Higgins. “Una vez que asumimos, nos comprometimos a reactivar la economía en la Región de O’Higgins. Es así que pusimos una gran cantidad de recursos a Fosis, Sercotec y Corfo para reactivar muy especialmente a las emprendedoras y emprendedores de la región, porque son ellos quienes generan mucho empleo y son parte de una economía circular”.

IMPRESIONES DEL CONSEJO REGIONAL

La consejera regional Liva Rojas, consultada sobre la Cuenta Pública, señaló estar “muy conforme con la información entregada. Fue una Cuenta Pública bastante clara, que dio cuenta del trabajo que se está realizando en forma mancomunada desde el Gobernador con el Consejo Regional”, afirmó.

Su par Jorge Vargas, indicó por su parte que “en primer lugar quiero felicitar al equipo del Gobierno Regional por la transparencia y la claridad que nos compartieron el trabajo que está realizando el Gobierno Regional, encabezado por el Gobernador Pablo Silva (…) y el compromiso que tenemos los consejeros regionales de respaldar la gestión, porque finalmente estamos respondiendo al compromiso de los habitantes, que esperan de nosotros un trabajo serio, transparente y comprometido con cada uno de ellos”.

El core Juan Pablo Díaz, tras la sesión de Pleno, comenzó sus palabras en “felicitar al señor Gobernador por liderar un equipo de trabajo extraordinario. Se ha dado una Cuenta Pública metodológica y pedagógicamente muy eficaz. Fue entretenida, me quedaron muy claras las ideas, no se escondieron detalles (…) Me siento contento, tranquilo, porque tenemos un equipo de lujo que está trabajando para la región y sus habitantes, en conjunto con nosotros el Consejo Regional”.

Lenin Arroyo, Core por Cachapoal I, también tuvo palabras de felicitaciones. “Felicitar a los trabajadores del Gobierno Regional. Fue una cuenta precisa, concisa, contundente y con varios antecedentes que yo desconocía respecto a la gestión anterior, pero muy conforme porque se entregaron datos relevantes”.

La consejera Tamara Monroy, por su parte, valoró la entrega “de un balance tan certero de cómo han sido la inversión de los fondos que se han aprobado en el Consejo Regional. Me voy contenta, pero entendiendo que hay mucho también que trabajar en relación a remanentes que quedan de dineros que no han sido ejecutados en su totalidad. Hay un trabajo importante que hacer en relación a la zona de rezago, que es la Provincia de Cardenal Caro que yo represento, cómo la perfilamos para que pueda ir creciendo a la par de Cachapoal y Colchagua”.

En tanto, el consejero por Rancagua, Pedro Hernández, indicó que “me pareció una excelente Cuenta Pública. Destaco el excelente nivel profesional del equipo, la calidad humana del mismo (…) soy un convencido que el trabajo por nuestra región, Gobierno Regional y Consejo Regional, lo está haciendo bien”.

Natalia Tobar, representante por Colchagua, le quedó una impresión “de un trabajo bastante bien hecho de los consejeros anteriores y, por supuesto, del Gobierno Regional. Es un trabajo que se ha visto que es en equipo con un excelente trabajo de los jefes de Divisiones. Espero que este cuerpo colegiado, que es nuevo, podamos hacer un buen trabajo y aprobar los proyectos que la gente necesita que sean aprobados”.

La consejera regional Ana González señaló que “para mí como nueva consejera es una experiencia muy enriquecedora, porque acá se da cuenta en qué se está utilizando en forma real y concreta los recursos que llegan a la Región de O’Higgins. Seguir insistiendo en que Cardenal Caro sigue siendo el patio trasero de la región de O’Higgins, y ahí hay que trabajar”.

El consejero Edison Toro declaró que fue “una Cuenta Pública ejemplar desde el punto de vista pedagógico. Clarísima, así es que solo felicitar al equipo del Gobierno Regional, al Gobernador y por supuesto a los consejeros regionales, que entre todos formamos un gran equipo. Yo creo que cuando se ama lo que se hace pasa esto, una gran Cuenta Pública para nuestra Región (…) y lo mejor, los avances que hoy día se ven reflejados”, finalizó.