Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Encontrarás hoy el modo de expresar tus sentimientos con naturalidad, después de un período de confusión en el que las ideas se bloqueaban en tu cabeza. Tal vez hayas conocido a la persona que te proporciona la estabilidad necesaria.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Es posible que te enamores o que entres en un estado de ensueño total y pleno en el que no te va a ser posible poner los pies en la tierra. Disfruta de ello pero sé consciente de en qué nivel te estás moviendo, para que cuando llegue el momento sepas aterrizar.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tu pareja está reclamando más intimidad, y no solo porque compartáis o no casa. Se trata de que abras un poco más tu interior hacia el otro, que muestres tus inquietudes y planes de futuro. Si no estás dispuesto, es mejor dejarlo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las circunstancias en tu entorno laboral o familiar pondrán a prueba tu capacidad de aguante. Si te mantienes firme en tus principios podrás hacerles frente y contar con bases de apoyo permanentes para tus propios intereses.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Si no andas rápido, podrías ver cómo las ideas que tan claramente has expuesto ante tus compañeros de trabajo acaban en boca de otros. Deja a un lado los temores y exponlas con claridad a tus superiores en cuanto tengas la más mínima ocasión.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tus seres más cercanos te brindarán el apoyo necesario para que todos os adaptéis a ciertos cambios de mediana importancia que afectan especialmente a tu vida. Poco a poco la organización triunfará sobre el pequeño caos inicial, para volver a la normalidad.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Aunque acabes bastante cansado la semana, deberás hacer un esfuerzo para salir hoy, porque un buen amigo te lo pedirá. No es el momento de dejarlo colgado, recuerda que en otras ocasiones tú has sido el beneficiado por su compañía.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Quienes te conocen bien, familia y amigos, saben que tras tu aparente hosquedad se ocultan buenas cosas, pero no te ocurre lo mismo en tu ambiente laboral, y eso puede acabar afectando a tu desarrollo.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

La enfermedad podría rodearte y hacerte pasar una mala racha. Hoy, además, podrías verte obligado a tomar decisiones precipitadas en el terreno familiar, pero que implican un gasto económico importante.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Hoy alguien podría hacerte ver un error de base, con el cual has estado viviendo mucho tiempo. Al principio es probable que te resistas a ni siquiera considerarlo, pero luego caerá por su propio peso y tendrás que darle entrada en tu mente.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Hoy te mostrarás un poco confuso de cara a los demás pero, curiosamente, por dentro tendrás las cosas muy claras. Tendrás dificultad para expresar tus ideas y para exponer tus puntos de vista.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Has llegado al último día de la semana laboral con dificultad y con necesidad de descanso. Estarás rodeado de gente competente a la hora de tomar una decisión, pero, sin saber por qué, no te vas a fiar de ninguno de ellos. Buen momento para recuperar amigos.