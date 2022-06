Por: Tomás Arcas

Fotos: Marco Lara

La tarde del miércoles 1 de junio de 2022 estará grabada por siempre en la historia de la Región de O’Higgins. En un Teatro Regional Lucho Gatica con capacidad completa, y con la visita de múltiples autoridades, familiares y amigos, la Universidad de O’Higgins (UOH) celebró la ceremonia de titulación de 147 ex estudiantes, que conformarán la primera generación de profesionales formados en una universidad estatal a nivel regional.

En conversación con El Rancagüino, el rector de la UOH, Rafael Correa, destacó que este acontecimiento “va a quedar marcado en la región”. “Por primera vez en su historia, la región recibe a sus profesionales, que esperemos muchos de ellos se queden trabajando acá”, mencionó. Sobre el reto que ha significado mantener a los titulados de O’Higgins en la zona, manifestó que “es un desafío que continúa y tenemos que darles oportunidades de trabajo, porque son profesionales del primer nivel y ya lo han demostrado en sus prácticas profesionales”. Asimismo, Correa aseguró que durante el año se titularán más estudiantes, de manera que a final de año se bordearán los 300.

La ceremonia inició con la proyección de un video que repasó los principales hitos de la UOH, desde su creación en 2015, pasando por su inauguración en 2017 y las distintas actividades realizadas durante sus primeros años de historia, con testimonios de docentes, funcionarios y alumnos. Luego, el rector de la universidad dedicó un emotivo discurso a su primera generación de titulados y expresó su orgullo por haber conseguido algo sin precedentes en la Región de O’Higgins.

Posteriormente, se presentó un saludo desde China de la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien dentro de su programa de gobierno prometió la creación del establecimiento: “Para mí fue tan obvio que necesitábamos que dos regiones que no tenían universidades estatales, como O’Higgins y Aysén, las tuvieran, para asegurar que los estudiantes de la región, y también fuera de ella, pudieran tener acceso a la educación superior de buena manera”, dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el material audiovisual.

Asimismo, el gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva, fue invitado a compartir unas palabras en el escenario del Teatro Regional. “Felicito a cada uno de ustedes y los invito a que este sacrificio que ha hecho el país por tener esta universidad acá dé su fruto en cada una de sus comunas”, comentó el ex Intendente, añadiendo que “siempre he señalado el orgullo que me da este proyecto”, el cual ponderó como “el más importante de la historia de la Región de O’Higgins”.

Por su parte, el académico de la UOH, David Gómez, se dirigió a los nuevos profesionales con mucha emoción: “Me siento lleno de admiración por la valentía de todos ustedes cuando se matricularon en una universidad que ni siquiera tenía un edificio para mostrarles. Se matricularon teniendo solamente un sueño, el de tener un futuro mejor y estar cerca de sus familias y comunidades, y una promesa, la que les hacía el Estado de Chile a través de esta universidad, que era poder alcanzar ese sueño”. “Han sido cinco años de intensísimo crecimiento, en número, en infraestructura, y ustedes han sido testigos de todo eso. Hemos crecido también en madurez, y algo importante y valioso es que en todo este proceso hemos ido creciendo todos juntos, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes”, expuso el matemático, neurocientífico e investigador.

A continuación, se llevó a cabo una intervención musical de la Orquesta Sinfónica del Liceo Comercial Oscar Castro Zúñiga, con la dirección de Marcial Pino González, quienes interpretaron de forma sublime dos composiciones de Ludwig van Beethoven. Así, llegó el momento más esperado de la jornada, cuando comenzó la entrega de los diplomas de título profesional al ritmo de los constantes aplausos de los invitados y a la luz de los registros fotográficos.

En total, 109 mujeres y 38 hombres son quienes conforman la primera generación de titulados de la UOH, provenientes de 12 carreras: Pedagogía en Educación Parvularia, Ped. en Inglés para Enseñanza Básica y Media, Ped. en Ed. Básica, Ped. en Lenguaje y Comunicación, Ped. en Matemática, Ingeniería Civil Mecánica, Ing. Civil Geológica, Ing. Civil en Computación, Ing. Civil Eléctrica, Ing. Agronómica, Enfermería y Terapia Ocupacional.