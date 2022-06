Fue en la comuna de Pichilemu donde se encontró en calle Agustín Ross un pelícano herido después de sobrevolar el tendido eléctrico por problemas en sus alas. Personas preocupadas llamaron a Carabineros y Seguridad Ciudadana que, si bien acogieron las denuncias, no son los indicados en este tipo de situaciones.

Es por ello que en la comuna se está haciendo el llamado a que si alguna persona ve a este tipo de animales y que no esté en riesgo vital, se recomienda no tocarlo ni acercarse para evitar estresarlo aún más. Si el animal está en peligro se recomienda prestarle ayuda de inmediato.

Si son aves (cisnes, pelícanos, búhos, gaviotas, etc.), se debe llamar al SAG (@sagchile) de Santa Cruz al +56 72 282 1451. En caso de no poder hacerlo, llamar al Departamento de Medio Ambiente del Municipio al +56 72 234 3906. Las únicas aves que no pertenecen al ámbito del SAG, son los pingüinos. La fauna marina corresponde a SERNAPESCA (@sernapesca) cuyo teléfono es el +56 72 284 2416.