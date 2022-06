La ministra del Interior encabezó en Rancagua el inició de un dialogo entre el poder central y los gobernadores regionales con miras al traspaso de competencias.

El día viernes hubo una verdadera “invasión” de ministros a Rancagua. Diez secretarios de Estado llegaron hasta la “Casa de La Cultura” al “foro de la descentralización”, dando así inició a un trabajo que durará 100 días entre las autoridades del gobierno central y los gobernadores regionales, trabajo que debe terminar entregando sugerencias al presidente Gabriel Boric para llevar adelante el ansiado y pospuesto proceso de traspaso de competencias desde el nivel central a los Gobiernos Regionales del país.

Pero ¿qué significa esto? Significa que muchas de las atribuciones que tiene hoy el ejecutivo, incluyendo en algunos casos el financiamiento, ya no se decidan a nivel nacional sino en las regiones.

Así lo explicó Patricio Vallespín, presidente de la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores Regionales, que señaló que en este primer encuentro “No se van a resolver los temas, pero sí se van a definir cuáles son las prioridades de trabajo y hacia dónde queremos avanzar en el traspaso de competencias. Acá se abre un espacio en el cual tengamos un diálogo de hasta dónde nosotros (como Gobiernos Regionales) podemos incidir en todo lo que suceda en los territorios. No queremos llenarnos de todas las competencias, queremos en todos los temas tener incidencia y lo que pase en nuestros territorios sea lo que la región quiere y no lo que impongan los ministros desde el nivel nacional”, sentenció el Gobernador de Los Lagos.

De hecho, hace un par de semanas el presidente Boric ya había dado inicio al traspaso de 6 competencias, como lo son las presidencias del Comité de Evaluación Ambiental, del Consejo Regional de Capacitación y del Comité Regional de Uso de Borde Costero, más la posibilidad de fijar vías de acceso a playas en los terrenos colindantes, el otorgamiento de concesiones gratuitas de corto plazo y la elaboración de los planes urbanos intercomunales.

En este contexto la ministra del Interior Izkia Siches, no sólo encabezó el inició de este foro, sino que también se dio tiempo de visitar las oficinas de diario El Rancagüino, y en una entrevista -donde además se aprovechó de inaugurar el remozado estudio de televisión de este medio- la autoridad se refirió a este y otros temas.

Hoy (el pasado viernes) hubo una verdadera invasión de ministros. Nos puede contar a que vino el gabinete hasta la capital regional.

-Hemos venido como gabinete a reunirnos con los distintos gobernadores y gobernadoras para poder hacer un hito histórico. Estamos haciendo el foro de la descentralización, un trabajo que va a durar 100 días y que pretende entregarle al presidente recomendaciones para entregar las competencias a los distintos gobiernos regionales.

Es decir, comienza un postergado proceso que era esperado desde la promulgación de la reforma constitucional que dio vida a los gobernadores.

-Sí justamente, y parte de la conversación y las solicitudes que han hecho los gobernadores en esta jornada ha sido retroceder en el paso que se había hecho desde el gobierno anterior para que esta entrega de competencias no sea una cosa que se define unilateralmente por parte del Ejecutivo, sino que también sea algo donde activamente quienes son los cargos democráticamente electos en las distintas regiones participan(….) lo que confluye tanto en la mirada de los gobernadores como el ejecutivo, es que el centro -más allá de quien tiene más o menos poder- es llevar el Estado y todas sus capacidades en beneficio de las personas.

Retrocediendo también un poco, para que las personas puedan entendernos ¿Que son las competencias?

-Para que la gente entienda en buen chileno, que cosas se definen a nivel local y que cosas a nivel regional.

Hay muchos programas y servicios y obviamente también recursos que en vez de definirse con pertinencia regional vienen de programas que son construidos por el ejecutivo a nivel central.

Esto va permitir por ejemplo que en medidas del ministerio de Desarrollo Social, programas y servicios haya mayor participación de los gobiernos regionales que son democráticamente electos como también los Cores, Consejeros Regionales, en la participación. Esperamos que exista mancomunación de los distintos presupuestos y que finalmente el foco se ponga en las personas.

No todas las regiones a lo mejor pedirán las mismas competencias, algunas pedirán en salud, o en vivienda, por ejemplo, ya que las necesidades de cada región son distintas….

-Tiene que estar anclado justamente con los anhelos de las regiones, cuales son sus prioridades. Pero también este traspaso de competencias no es una cosa que solamente se haga por decreto, tiene que tener un correlato en el personal, en la gobernanza regional para que esto se materialice, pero también que existan los recursos en las definiciones y en la toma de decisiones para que esto llegue a las regiones.

Entonces los pasos que siguen son este foro de 100 días que va entregar una propuesta que posteriormente el presidente Boric debe definir.

-Le vamos a dar las recomendaciones, pero hemos partido con muy buen ánimo porque es parte de la esencia de nuestro gobierno avanzar en un gobierno regionalista. La gente en su casa sabe que nuestro presidente viene de Magallanes, de una región muy austral de nuestro país y que trae marcado justamente lo importante que es la participación de las regiones (….)estamos más comprometidos que nunca en hacer carne lo que fue parte de lo que materializó el voto de muchos chilenos y chilenas por nuestro presidente.

Pensando que el foro durará 100 días, y sabiendo que habrá un tiempo para realizar los trámites. ¿El próximo año podremos ver a los gobernadores con competencias que hoy no tienen?

-Hay algunos procesos que son bastantes sencillos y además hay bastante consenso entre el ejecutivo y los gobernadores. En esa línea vemos que este espacio de trabajo también puede acortar algunas acciones que solo requiere decreto o resolución.

Pero las más importantes, que requieren traspaso de recursos y que son las que más les interesan a los gobernadores y también al ejecutivo esperamos se puedan materializar prontamente.

En este contexto ¿cuál es el rol de los delegados presidenciales?

-Justamente hay que ir evaluando la disminución de sus funciones y la participación en muchos de los servicios y acciones que participan directamente, obviamente hay un área que tiene que ver con la seguridad donde nuestras policías siguen trabajando con una perspectiva nacional y eso es parte de lo que con dialogo y voluntad política de todos los actores, es terminar de delinear en estas mesas de trabajo con los gobernadores.

Entonces ¿cómo se avanza en una política regionalista de seguridad?

-Parte de ello es visualizando cuales son los problemas con diagnósticos locales, donde son los fenómenos delictivos que más impactan en la ciudadanía, una de ellas es la recuperación de los espacios públicos. Entendemos que la inseguridad y la perdida de tejido social ha venido a dañar a todas las regiones, pero particularmente hay algunos barrios que son prioritarios.

En eso el mandato que tienen nuestros delegados, en conjunto con las gobernaciones y el trabajo con las policías, ha sido tener un trabajo cooperativo. Por una parte, tener estrategias de copamiento que permitan sacar el comercio ambulante, u otros barrios que son tomados por ilícitos para también en paralelo con las autoridades locales y los distintos ministerios tener alternativas de utilización de los espacios público, que nos permita también recuperar los espacios para la ciudadanía.

De repente acciones tan sencillas como iluminar una plaza, pueden significar retomar ese espacio

-Justamente estamos trabajando en un plan que es mucho más integral que solo policías. Entendemos que la seguridad se cumple también cuando por ejemplo volvemos a habilitar una plaza o una cancha o las propias luminarias que nos permiten recuperar espacios y que también son formas de proteger a la ciudadanía y llevar seguridad.

Esto también va un poco de la mano del fenómeno de la migración, quizás no tan fuerte como en el norte, pero en Rancagua ya vemos carpas con inmigrantes en diversos lugares públicos… ¿Cómo se sigue avanzando en esta compleja problemática…?

-Ya se ha constituido en nuestro país el nuevo servicio nacional de migraciones y estamos definiendo una política de migraciones que sea a nivel nacional, pero que no se construye solo desde el ejecutivo sino también con parlamentarios de oposición, con actorías y alcaldes y una de las etapas en la que ya estamos trabajando es mejorar la primera respuesta. Entendemos que la migración tiene muchos beneficios, pero para que ella se vea y tenga sintonía con las personas que viven en nuestro país, especialmente chilenos y chilenas, esta (la migración) tiene que ser ordenada y regular y para ello hemos estado trabajando -especialmente con nuestras puertas norte- en mejorar las capacidades de las comunidades de acogida. Que son las regiones donde justamente a veces se ocupa el espacio publico lo que va creando retractilidad a los fenómenos migratorios. Eso requiere respuestas habitacionales, en salud, en educación en jardines infantiles que han tenido una amplia demanda por la llegada de nuevas personas.

Pero también hay que reconocer que nuestro país requiere mayor población activa sobre todo para algunas labores productivas, por eso que nuestra relación con los sectores productivos, con las empresas nos ha llevado a tener importantes convenios para reconducir a la ciudadanía -especialmente a los migrantes, pero también a quienes enfrentan al desempleo a lo largo y ancho de nuestro país- para participar en estas labores, ya sea con capacitaciones o directamente. Por ejemplo, tenemos un gran déficit de transportistas, camioneros, conductores de buses. Ahí hay un espacio de trabajo que es importante dotar.

También aprovechar de preguntarle por la instalación del gobierno. A nivel local no fue todo lo rápido que nos hubiese gustado. No solo hubo demora en los nombramientos de seremis, sino que 3 de ellos debieron salir y aún no son nombrados los directores de servicio.

Los directores de servicio van a ser nombrados la próxima semana. Yo ya tengo las nóminas, obviamente para que no ocurra lo que ha pasado con algunas seremias hay que hacer la revisión de los antecedentes, tanto para que curricularmente como para que no tenga ningún antecedente ni delictivos ni denuncias. Se hace un proceso a través precisamente del ministerio del Interior de poder revisar de que cumpla con todas las características idóneas del cargo. Así esperamos ya la próxima semana tener a los directores de FOSIS, SERCOTEC y de todos los servicios que están pendientes todavía.